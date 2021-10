Che Dio ci aiuti, clamoroso ritorno? I fan sognano, ma arriva la batosta

By

Che Dio ci aiuti si apre ad un clamoroso colpo di scena? Purtroppo ai fan non resta che sognare perchè è arrivata una sonora batosta.

Che Dio ci aiuti è senza dubbio una delle fiction più amate di Rai. Il telefilm va in onda ormai da anni e riscuote sempre un certo successo tra il pubblico del piccolo schermo. Lo stesso che durante i passati mesi non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione nei confronti degli autori che hanno fatto fuori il loro personaggio preferito.

Gli stessi si aspettavano che durante il corso della prossima stagione ci potesse essere un nuovo colpo di scena. In modo tale che lui potesse tornare sul piccolo schermo e dare vita alla storia d’amore che tutti attendevano di vedere con il lieto fine che meritava. Purtroppo però nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale che nulla di tutto questo ci sarà. In quanto l’interprete del personaggio ha smentito il suo ritorno sul set, rivelando che bisogna capire quand’è il momento giusto per concludere la storyline di un determinato personaggio.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti: arriva la batosta che nessuno si aspettava

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti sono purtroppo ufficiali e il pubblico del piccolo schermo dovrà fare i conti con un mancato ritorno. Certo, considerato che il personaggio è passato a miglior vita era assai probabile un suo ritorno, ma i telespettatori non hanno mai smesso di sperarci. Confidando nelle abilità degli autori della serie, ma Lino Guanciale ha smentito il suo ritorno e almeno per il momento non c’è alcuna intenzione di tornare a dare di nuovo vita al personaggio di Guido.

“È anche bene capire quando devi passare le consegne” ha esordito ai microfoni di Francesca Fialdini da A Noi a Ruota Libera. “La memoria del personaggio molto amato, secondo me, resta più forte se sai quando lasciarlo andare“ ha poi concluso, togliendo ogni speranza al pubblico del piccolo schermo che sognava una nuova chance per la storia d’amore tra Guido e Azurra.

Quest’ultima, tra l’altro, dopo la scomparsa dell’amore della sua vita, ha subito un profondo cambiamento. Tant’è che ha deciso di prendere i voti e di seguire l’amore per il signore piuttosto che quello per un altro uomo, lasciando cadere i fan della coppia nello sconforto più totale.

Lino Guanciale non tornerà a Che Dio ci aiuti. Purtroppo il pubblico del piccolo schermo dovrà farsene una ragione e non vedere il lieto fine che da anni sogna.