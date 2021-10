Sky pronta a svelare una grande novità: sarà rivoluzione tv?

Sky, dopo aver perso i diritti della Serie A, è pronta a cambiare tutto: una grande novità potrebbe essere annunciata già tra pochi giorni

Negli ultimi mesi si è parlato tantissimo in Italia della “lotta” per i diritti tv della Serie A che, dopo tanti anni, sono passati da Sky a Dazn. Dopo ormai più di un mese di campionato la rivoluzione digitale che molti utenti attendevano si è rivelata, almeno per il momento, un vero flop.

La piattaforma streaming continua ad avere grandi problemi, senza contare che gran parte del nostro paese non ha ancora un’infrastruttura adeguata. Insomma, sono in tanti a rimpiangere le partite sulla tv satellitare, che per il momento è rimasta soltanto con 3 match a weekend più le coppe europee.

Evidentemente il gruppo Comcast ha ritenuto che, dopo la pandemia, sarebbe stato meglio non fare offerte folli per il calcio in tv ed inoltre l’azienda sta cercando di posizionarsi anche su altri mercati, basti vedere quanto stia spingendo nell’ultimo mese per la vendita della connessione Sky Wifi. L’entrata in scena per quel che riguarda il mercato di internet potrebbe non essere l’ultima novità anzi, secondo un’indiscrezione molto affidabile, pare proprio che nelle prossime settimane ci sarà un annuncio importante.

Sky pronta a lanciare le sue smart tv: avranno il decoder integrato?

Secondo quanto racconta il Financial Times, infatti, Sky avrebbe intenzione di lanciare a breve sul mercato le sue smart tv. Una decisione che rivoluzionerebbe il mercato delle televisioni, sulla falsariga di quanto annunciato da Amazon.

Tante le ipotesi sul tipo di televisione che il gruppo Comcast vorrà produrre. In molti sperano che siano tv con pannello Oled di fascia alta, ma la previsione più realistica è che si tratterà di un tv LCD di fascia medio alta per abbracciare una quantità di pubblico maggiore.

La novità più importante riguarderà il decoder integrato all’interno delle tv, che con tutta probabilità saranno prodotte da Hisense e saranno vendute in due tagli da 43 e 50 pollici. Queste smart tv saranno infatti dotate del decoder Sky Q al loro interno e così facendo sarà possibile avere un abbonamento alla tv satellitare che comprenderebbe vari servizi come ad esempio Netflix.

E’ molto probabile che queste smart tv vengano lanciate inizialmente nel Regno Unito e successivamente sul mercato italiano, quindi per avere un’idea di prezzo bisognerà attendere ancora.

Nel frattempo anche Amazon ha già lanciato la propria linea di smart tv con Fire TV integrata. Dimensioni che variano dai 43 ai 75 pollici e prezzi che partono da 369 dollari. Decisamente due buone opzioni per chi ha intenzione di cambiare televisore nel prossimo futuro.