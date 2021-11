Federica Panicucci a gamba tesa contro il cast del GF Vip: “Esempio da non seguire”

Federica Panicucci a Mattino 5 non le ha di certo mandare a dire. La conduttrice ha stroncato il cast del Grande Fratello Vip: ecco perché.

Federica Panicucci a Mattino Cinque, durante lo spazio dedicato al GF Vip di Alfonso Signorini, che ieri ha tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo con il primo appuntamento di questa settimana, non ha potuto risparmiarsi sui concorrenti scelti quest’anno.

La conduttrice, durante il corso di questi anni, ha sempre detto ciò che pensa, senza nascondersi dietro ad un dito, ma utilizzando sempre la sua classe ed eleganza. Per questo motivo, mentre commentava in studio con i suoi opinionisti quanto accaduto nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia, non ha potuto fare a meno di notare un particolare che l’ha infastidita e non poco, rivelando al pubblico del piccolo schermo di trovarlo un pessimo esempio da seguire. Ma che cosa ha infastidito così tanto la padrona di casa di Mattino Cinque?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, la gieffina abbandona? Lacrime in casa

Il cast del GF Vip rimproverato da Federica Panicucci a Mattino Cinque

Federica Panicucci non ha mai nascosto di seguire assiduamente il Grande Fratello Vip. Anche a causa della sua estrema professionalità per poterne parlare insieme al suo fedele pubblico, che ogni mattina la premia con veri e propri ascolti record.

Per questo motivo, durante il corso dei momenti in cui seguiva le vicende dei concorrenti di Alfonso Signorini, non ha potuto notare come questi non facciano altro che fumare dalla mattina alla sera. Dando così di conseguenza un pessimo esempio per tutti coloro che da casa li seguono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 8/11/21, la resa dei conti è vicina: il faccia a faccia sconvolge tutto

“Fumare fa molto male” ha ricordato la bionda conduttrice durante il corso della diretta. “E’ dannoso per la salute“ ha ribadito. “Questo va sempre detto e va sempre ricordato. Quando mi collego li vedo spesso con la sigaretta in bocca” ha poi osservato, condividendo quest’opinione con il suo fedele pubblico che da casa seguiva tutto con estrema attenzione. “E’ un esempio da non seguire”.