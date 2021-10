“Lo faccio per non morire”: la famosa attrice svela tutto

Una scelta quantomeno fuori dal comune: la famosa attrice lo fa ogni volta per sentirsi più sicura e scongiurare la morte

In questi giorni vi abbiamo raccontato alcune delle più grandi stranezze o abitudini alimentari dei personaggi vip di tutto il mondo, ma le scelte fuori dal comune da parte di queste persone non si limitano soltanto al cibo.

Del resto anche ognuno di noi ha qualche abitudine particolare o segreta che magari si vergogna di condividere. C’è invece chi non si tiene nulla per se e appena può rivela tutto a stampa e social. Come ad esempio Megan Fox, che di dichiarazioni “strane” ne ha fatte tante nella sua vita.

La famosa attrice durante la sua carriera ha già accusato il regista Michael Bay, dandogli del nazista, ed ha affermato di voler sparare contro il suo fidanzato Brian Austin Green (David di Beverly Hill, per quelli che erano giovani negli anni 90). Ma sentite cosa fa la Fox per scongiurare la morte.

Megan Fox e la paura di volare: la famosa attrice svela il suo metodo infallibile

L’attrice protagonista di Transformers e Jennifer’s body, infatti, ha una tremenda paura di volare da quando ha circa 20 anni. Ovviamente, per motivi di lavoro, è costretta comunque a salire sull’aereo per spostarsi in tutto il mondo, ma il nervosismo e l’ansia in quel momento la fanno da padroni.

Così Megan Fox ha dovuto trovare un rimedio del tutto personale per sconfiggere la sua paura di volare ed il timore di morire durante un viaggio. “So per certo che non è nel mio destino morire ascoltando Britney Spears. Così la sento sempre in cuffia mentre volo”, ha dichiarato la stella del cinema al Kelly Clarkson Show lo scorso maggio.

Secondo Megan ci sono delle canzoni “adatte” alla colonna sonora della propria morte, mentre altre come quelle di Britney sono più rassicuranti e le hanno fatto passare la paura di morire durante un volo. Sarà davvero così o è stata solo un’altra cattiveria sparata dalla Fox in diretta televisiva?