GF Vip daytime 9/11/21: l’affondo in diretta scatena il panico nella Casa

Al GF Vip l’affondo in diretta non è affatto piaciuto. Nella casa più spiata d’Italia si è scatenato il panico: nulla sarà come prima.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini, che è stata ricca di colpi di scena.

L’appuntamento di oggi non poteva non partire dalle nuove rivelazioni di Delia Duran a Pomeriggio 5. L’attrice, negli studi di Cologno Monzese da Barbara d’Urso, ha attaccato Soleil Sorge, dandole della poco di buono.

Il suo atteggiamento non è piaciuto non solo alla diretta interessata, che ha trovate questi attacchi ingiusti, ma anche i suoi compagni di viaggio. In quanto la Duran ha “condannato” soltanto la Sorge e non Alex Belli, che più volte e cercato e ricercato la sua compagna, ma attenzione perché il dyatime di oggi non finisce di certo qui.

Nicola Pisu scatena gli animi al GF Vip: lo scivolone in diretta su Miriana Trevisan

Soleil Sorge è stata anche la protagonista della discussione avuta con Miriana Trevisan. Quest’ultima ha criticato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per la sua eccessiva vicinanza ad Alex Belli, mentre lei l’ha accusata di aver fatto lo stesso con Nicola Pisu, sottolineando come secondo lei abbia adottato un atteggiamento incoerente nei confronti del figlio di Nicola Pisu, ma la Trevisan ribadisce quanto le due siano situazioni completamente differenti.

Proprio Miriana, durante la diretta di ieri sera, ha avuto un duro scontro con Nicola Pisu. Quest’ultimo, non accettando il rifiuto avuto dall’ex ragazza di Non è la Rai, l’ha invitata ad andare da chi in passato l’ha trattata male. La sua frase è stata condannata da Alfonso Signorini, che lo ha invitato a chiedere scusa alla Trevisan per lo scivolone in diretta, visto che lei è scoppiata in lacrime dopo aver sentito tali esclamazioni da quello che considerava essere una persona speciale.