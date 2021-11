Amici, clamoroso due di picche per la ballerina: fan increduli

Amici, nel daytime di oggi è andata in onda una scena alquanto bizzarra e i social sono apparsi confuso: cosa succede fra i due allievi

Nell’accademia di Amici si intrecciano vicende artistiche e umane. Per i ragazzi di Maria De Filippi, il percorso all’interno del programma, che porterà ai “serali” non è fatto solo di sfide con loro stessi per migliorarsi, ma anche di rapporti umani. E in sostanza non manca un po’ di sano gossip tra i giovani protagonisti del talent di Canale 5.

C’è chi ha stretto un bel rapporto, generando subito una serie di chiacchiericci. Che ci sia del tenero? Bisognerebbe chiederlo a due dei ragazzi al centro delle “chiacchiere”. Si tratta di Carola e di Luigi. I due si sono innegabilmente avvicinati molto, ma ancora non è chiaro se tra loro ci si sia del tenero.

Amici, la ballerina sorpresa: possibile che sia stata scaricata?

Di sicuro tra i due c’è stato un discorso chiarificatore, visto che la ragazza, apparsa comunque molto confusa, ha spiegato che adesso nella sua vita c’è spazio solo per il ballo, e soprattutto che Luigi non era il suo ragazzo ideale. Insomma, a quanto pare lo ha allontanato senza esitazioni. Eppure, gli spettatori che hanno seguito il “daytime“, hanno notato che i due invece sono molto vicini, anzi, sembrano essere perfino molto complici.

Nelle immagini che sono andate in tv, si vedono i giovani che ridono scherzano e arrivano anche a stuzzicarsi. Insomma, sembra che – effettivamente – tra loro ci sia qualcosa di più. Anzi, andando a leggere i commenti sui social, forse è proprio Carola a sembrare “rapita” da Luigi, e non viceversa. I ruoli, quindi, si sono invertiti?