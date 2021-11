Alleanza inattesa al GF Vip: cambiano le regole del gioco, nulla sarà come prima

Al GF Vip c’è stata un’alleanza totalmente inaspettata tra due concorrenti che cambierà ogni cosa nelle prossime ore.

Il GF Vip, oltre ad essere un reality show, è anche un gioco ed in quanto tale al termine della sua messa in onda soltanto uno dei tanti vipponi riesce a vincere. Per questo motivo non stupisce che tra le varie dinamiche, ci siano numerose strategie.

Alcuni concorrenti si mettono d’accordo su chi mandare al televoto ed altri incrociano le dita su chi possa lasciare in maniera definitiva la casa più spiata d’Italia. Alcune strategie si avvertono nell’aria perché messe in atto da gruppi che trascorrono insieme parte del loro tempo, mentre altre sono del tutto inaspettate. In quanto ad unirle è la sofferenza verso un determinato soggetto.

Questo è quello che è successo nelle scorse ore, quando il pubblico del piccolo schermo è rimasto spiazzato nel vedere un’inattesa alleanza tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni per far eliminare Gianmaria Antinolfi dal GF Vip in maniera definitiva.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni si alleano al GF Vip contro Gianmaria Antinolfi

Dopo la fine della diretta andata in onda sera, Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che Gianmaria Antinolfi è tra i concorrenti che venerdì potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Questo, se realmente dovesse accadere, sarebbe un toccasana per Soleil e Sophie che con lui hanno discusso svariate volte ed entrambe hanno ammesso di volerlo fuori dai giochi.

Così nelle scorse ore Soleil e Sophie hanno lanciato un appello ai loro fan, chiedendo, nonostante le recenti incomprensioni, di unirsi e votare affinché Gianmaria Antinolfi possa lasciare la casa più spiata d’Italia ed essere per loro soltanto un lontano ricordo.

soleil e sophie che chiedono alle loro bimbe di mandare fuori jeanmarie e decidono di revocare l’invito al matrimonio anche a jessica perché l’ha difeso e non si fa#gfvip #solphie pic.twitter.com/z0R21bWppY — Flavia 🌈☀️ (@Flavia_InTheSky) November 9, 2021

Il pubblico accoglierà il loro appello?