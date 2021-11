Andrea Damante ci riprova: il dettaglio sull’ultima foto ha dell’incredibile

Andrea Damante ha pubblicato una foto al fianco della sua compagna Elisa Visari, ma l’incredibile dettaglio non è sfuggito ai fan.

Andrea Damante non ha di certo bisogno di presentazioni. Grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, nelle vesti di tronista, dove trovò l’amore al fianco di Giulia De Lellis, è diventato uno dei personaggi più popolari e amati dal popolo della rete.

Per questo motivo ogni suo minimo gesto viene scrutato con attenzione dai suoi fedeli sostenitori a cui nulla sfugge. Gli stessi sono felicissimi che il loro beniamino abbia ritrovato l’amore al fianco della sua nuova compagna, Elisa Visari, ma non hanno potuto fare a meno di notare un’incredibile dettaglio nell’ultima foto di coppia da lui pubblicata. E’ soltanto un caso o il bel dj veronese sta lanciando un preciso messaggio sul web?

Andrea Damante pubblica una foto con Elisa Visari ma il dettaglio non sfugge

Andrea Damante, come anticipato, ha pubblicato nelle scorse ore una nuova foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto lo immortala al fianco della sua nuova compagna Elisa Visari. I due, in quello che è un semplice selfie allo specchio, appaiono più in sintonia che mai, ma ai suoi fedeli sostenitori non è affatto sfuggito un dettaglio nel vedere la foto in questione. Quale?

Lo scatto pubblicato in rete dall’ex tronista di Uomini e Donne ricorda in tutto e per tutta una vecchia foto con Giulia De Lellis. L’acconciatura scelta all’epoca da Andrea è la stessa utilizzata in questo nuovo scatto. Così come quella della Visari è identica a quella scelta dall’esperta di tendenze.

Il tutto, ovviamente, non è sfuggito agli utenti del web che si chiedono se questa sia soltanto una coincidenza o se il bel dj veronese abbia lanciato un messaggio alla sua ex fidanzata, proponendo uno scatto molto simile a quello realizzato da loro in passato. La De Lellis avrà notato anche lei lo scatto in questione?