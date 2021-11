Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti: un amore discreto e riservato

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti e la donna che ha regalato il sorriso al presentatore dopo il divorzio da Patrizia Grosso

Gerry Scotti piace a tutti: il popolare conduttore di Canale 5 è apprezzatissimo dal pubblico, ormai da tantissimi anni. Il presentatore non ama parlare della sua vita privata, anche se a volte si è concesso in qualche intervista in cui ha raccontato della sua famiglia e dei suoi amori. Forse non tutti sanno che lui ha divorziato dalla ormai ex moglie Patrizia Grosso. Ha poi trovato l’amore con un’altra donna, Gabriella Perino.

Capelli biondi e sorriso ammaliante per la 52enne Gabriella Perino, che è stata da sempre un’amica di Gerry. Poi è arrivato l’amore che è sbocciato dopo il divorzio con l’ex moglie. I due non si sono sposati, ma convivono felicemente. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, la sua professione è quella di architetto. Ha conosciuto Scotti quando era ancora all’inizio della sua carriera.

Leggi anche – Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti: il regalo più grande per il conduttore

Gerry Scotti e l’amore con Gabriella Perino: così si sono conosciuti

Loro sono sempre stati amici e non si sono mai messi insieme, a maggior ragione dopo che il presentatore ha sposato Patrizia Grosso, dalla quale ha avuto suo figlio Edoardo. Anche la Perini, all’epoca, si fece la sua vita. Pure per lei un matrimonio e due figli. Tra l’altro, sua figlia Beatrice e quello di Scotti, Edoardo, hanno frequentato la stessa scuola ed erano conoscenti. Anche questo è stato il motivo per cui Gerry ha ritrovato l’amica.

Leggi anche – Michelle Hunziker saluta Gerry Scotti e scappa da Striscia la Notizia: “Ho un volo per Roma”

Nel 2002 la crisi matrimoniale del conduttore, che fu lasciato dalla moglie. “Non andavamo più d’accordo – ha di recente spiegato Gerry – anche per colpa del mio lavoro che mi assorbiva molto. Lei aveva trovato un’altra persona e chiese il divorzio”. Poi la svolta, che è arrivata anche nella sua vita con l’amore sbocciato con Gabriella Perino.