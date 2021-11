I segni più sensuali dello zodiaco: ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più sensuali dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più sensuali dello zodiaco. Si tratta di quei segni che riescono ad attirare l’attenzione degli altri attraverso un piccolo movimento o uno sguardo.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più sensuali dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni più sensuali dello zodiaco

Capricorno: al quinto posto in questa particolare classifica c’è il Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno una grande fantasia. Questo aspetto del loro carattere li aiuta molto quando vivono momenti di intimità con il proprio partner. Specialmente quando è coinvolto mentalmente, il Capricorno sa essere un ottimo amante.

Acquario: al quarto posto in classifica c’è l’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono note per la loro creatività. Questo aspetto del loro carattere li rende molto amati dai propri partner ma c’è un problema: l’Acquario deve avere voglia di mettere in campo la propria sensualità, altrimenti non se ne fa nulla!

Gemelli: al terzo posto in classifica ci sono i Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono particolarmente disinibite. Per questo motivo, si lasciano andare facilmente quando si trovano con una persona che li attira e possono diventare degli amanti molto focosi.

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo la Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono misteriose e riescono sempre a coinvolgere il partner in qualsiasi gioco di coppia. La curiosità di una persona della Vergine fa in modo che il livello di sensualità sia sempre molto alto.

Sagittario: al primo posto in classifica c’è il Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco amano dare sfogo a tutte le loro pulsioni. Il Sagittario ha una carica esplosiva altissima, fa della sensualità la sua prima arma di seduzione. È impossibile tenere a bada una persona di questo segno, per questo motivo, il partner di un Sagittario tende ad assecondarlo in tutto ciò che fa.