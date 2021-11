Giampiero Galeazzi è morto: l’addio struggente di Mara Venier

Giampiero Galeazzi ci ha lasciato. Il giornalista sportivo è morto a 75 anni. A dare l’annuncio è stata Mara Venier con uno struggente messaggio.

Giampiero Galeazzi è stato senza dubbio uno dei giornalisti sportivi più noti ed amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Lo stesso che è rimasto senza parole non ha appena ha avuto di poter leggere sui social l’annuncio inaspettato di Mara Venier, che ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori la scomparsa del suo più grande amico.

Il giornalista da qualche tempo aveva scelto di ritirarsi dal suo lavoro a causa di alcuni problemi di salute. Non era di certo un mistero, infatti, che Giampiero soffrisse di diabete. Purtroppo però le sue condizioni di salute non sono affatto migliore e per questo motivo aveva presto la decisione drastica di ritirarsi dalle scene. Nonostante ciò però non ha mai abbandonato il cuore di milioni di italiani, che gli hanno sempre riservato un posto speciale e continueranno a farlo anche dopo la sua scomparsa.

Giampiero Galeazzi è morto a 75 anni e le parole di Mara Venier sono state un altro colpo al cuore per gli utenti della rete, notando l’immenso affetto che la conduttrice provava nei suoi confronti.

Mara Venier: il messaggio strappalacrime per Giampiero Galeazzi

Mara Venier ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto che la immortala al fianco di Galeazzi. La fotografia, nonostante sia sfocata, fa comprendere a pieno che tipo di rapporto c’era tra i due, in quanto mostra un sincero sentimento di affetto.

Per questo motivo la zia più amata d’Italia non avrebbe mai voluto udire simili parole, ma purtroppo è successo ed ha voluto condividere questo momento di estremo dolore con tutto il pubblico che da la segue e che in queste ore le sta mostrando la sua vicinanza in questo momento così duro per lei.

“Bisteccone mio” ha esordito la conduttrice di Domenica In su Instagram. “Se ne va un pezzo importante della mia vita “ ha poi concluso, augurandogli di poter riposare in pace ovunque egli si trovi in questo momento.

L’annuncio di Mara Venier ha totalmente spiazzato il pubblico della rete che non si sarebbe mai aspettato di leggere simili parole sul proprio beniamino, che da qualche tempo aveva scelto di ritirarsi dalle scene a causa di alcuni problemi di salute.

Giampiero Galeazzo se n’è andato a 75 anni, lasciando un vuoto incolmabile in tutte quelle persone che hanno avuto modo di poter stare al suo fianco.