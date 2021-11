Whatsapp, in arrivo due novità clamorose: cambia tutto

By

WhatsApp ha annunciato due importanti novità che tanti utenti aspettavano da tempo. Ecco cosa accadrà a breve nella chat più famosa del mondo

WhatsApp continua a crescere. L’app del gruppo Facebook da anni continua ad introdurre interessanti novità. L’intento è quello di sbaragliare la concorrenza e di offrire agli utenti un servizio sempre migliore. Le nuove opzioni servono ad offrire agli utenti la possibilità di avere un’esperienza unica attraverso questa piattaforma.

Proprio nelle ultime ore, WhatsApp ha comunicato che a breve arriveranno due importanti novità. Si tratta di funzionalità uniche e molto utili, da molto tempo richieste dalla maggior parte delle persone che utilizzano questa piattaforma per chattare con amici, parenti e non solo. WhatsApp, infatti, è utilizzata tantissimo anche per questioni professionali.

Ai nostri lettori è piaciuto anche questo articolo – Ricordate com’era Anna Falchi agli esordi? L’incredibile trasformazione

Nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti e, di conseguenza, non tutti potranno ottenere queste due nuove opzioni immediatamente. Bisognerà soltanto pazientare qualche giorno. Vediamo insieme di quali novità stiamo parlando e perché molti utenti saranno entusiasti di queste due notizie.

Ti potrebbe interessare anche – Quali sono i segni più violenti dello zodiaco? Ecco i primi cinque

WhatsApp: ecco le due importanti novità

Da qualche giorno WhatsApp ha introdotto un paio di novità. Gli utenti potranno averle a disposizione attraverso degli aggiornamenti previsti entro la metà di novembre. La prima riguarda la valutazione dei messaggi provenienti dagli account business. Ovviamente, le valutazioni saranno anonime e consentiranno alla piattaforma di gestire al meglio gli account commerciali.

Un’altra novità riguarda gli utenti che passano da un iPhone ad un telefono Android. Da anni c’è chi perde intere conversazioni nel passaggio ma a breve tutto ciò non accadrà più. Questa nuova funzione, attualmente disponibile solo per Samsung e prossimamente estesa a tutto il mondo Android, consentirà di trasferire tutte le conversazioni di WhatsApp.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – Royal Family: Harry e Meghan “vittime di una campagna di odio”

In questo modo, sparirà il pericolo di perdere conversazioni importanti durante il passaggio. L’operazione non potrà essere effettuata attraverso un servizio cloud, ma bisognerà utilizzare un cavo per tenere collegati i due dispositivi. Il trasferimento dei dati durerà pochissimi minuti e consentirà agli utenti di effettuare un passaggio ad Android meno traumatico.

Sullo stesso argomento – Whatsapp il trucco che entrerà nella storia, come raggirare la chat instantanea

WhatsApp, che fa parte del gruppo Facebook da alcuni anni, continuerà ad introdurre ulteriori novità. Al momento non esistono notizie ufficiali ma soltanto voci confuse e, spesso, contrastanti. Appena l’azienda comunicherà qualcosa di nuovo attraverso i canali ufficiali, saremo lieti di informare i nostri lettori sulle prossime novità che riguardano WhatsApp.