Un posto al sole: una fuga inaspettata cambia tutto

Prosegue l’appuntamento fisso con la storica fiction napoletana “Un Posto al Sole”. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda su Rai3

L’affezionatissimo pubblico di “Un Posto al Sole” è preoccupato per il futuro dell’amata soap opera di Rai 3 “Made in Italy”, che si gira a Napoli ormai da più di 20 anni. Si è parlato di un clamoroso cambio di orario (spostamento dalla prima serata alle 18.15) che spiazzerebbe il pubblico e potrebbe comportare (secondo il punto di vista degli interessati) un crollo d’ascolti praticamente fatale.

In attesa di capire se il tanto temuto cambio di orario si farà, il pubblico continua a seguire con passione la fiction ambientata a Napoli. E nelle prossime puntate ci saranno cambiamenti inaspettati, che di certo non lasceranno il pubblico indifferente. Da seguire l’evolversi della vicenda di Martinelli, interpretata da Chiara Conti. Lei stringerà una sorta di alleanza con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), con l’obiettivo di manipolare Marina (Nina Soldano).

Un Posto al Sole, c’è chi ha voglia di fuggire e cambiare vita

Intanto, in città arriverà anche Chiara Petrone (interpretata da Alessandra Masi), la quale sarà coinvolta in un terribile incidente e sarà ricoverata d’urgenza in ospedale. Intanto Irene sarà molto preoccupata, perché i genitori la ignorano e lei si sente disperata, al punto di fuggire di casa. Questa brutta novità farà preoccupare moltissimo Filippo, che passerà un periodo molto difficile. Non ha pace neanche Savelli il rider, che proverà a scappare.

Ancora una volta, però, Riccardo e Rossella proveranno a fermarlo e stavolta ci riusciranno, evitando un’altra fuga pericolosa. E poi c’è Niko, che non vede l’ora di tornare a vivere la sua storia d’amore con Susanna. Alberto, invece, si è convinto di trovare un lavoro più stabile, anche per dare qualche garanzia in più alla propria famiglia.