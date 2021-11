Dramma per Nicola Pisu, chi l’avrebbe mai detto? Il gieffino di recente è al centro del ciclone a causa del suo comportamento, ma non finisce qui. Interviene la mamma, la celebre Patrizia Mirigliani che non può tacere. Ecco tutti i retroscena di un dolore difficile da superare.

Il dramma per il gieffino, Nicola Pisu, torna dal passato provocando delle conseguenze nel suo presente. I problemi di questo personaggio non sono pochi, infatti è testimone di ciò la sua perenne difficoltà a contenere le emozioni. Riuscire a gestire sentimenti e ansie non è facile, infatti è giusto chiedere aiuto quando è necessario, cercando di risolvere tutto, tenendo a bada i fantasmi del passato. Le parole della Mirigliani riusciranno a placare gli animi, oppure no? Ecco la verità inedita.

Ogni persona vive un dramma del passato che continua a danneggiare il presente. Nicola Pisu è un giovane di 32 anni nato e cresciuto in Trentino, la cui vita gli ha posto delle difficoltà a cui spesso ha reagito nel modo meno opportuno. Forse, sarebbe più giusto definirlo il più scorretto! Dopo le ultime reazioni in casa che lo hanno portato con le spalle al muro, interviene la madre che non ce la fa più a vederlo soffrire.

Di recente, la casa più spiata d’Italia è stata protagonista di nuove accese discussioni, non può passare inosservato lo scontro tra due concorrenti perché volano stracci. Ancora una volta la tensione è alle stelle!

Tra le tensioni, una di cui è purtroppo protagonista il giovane, ha delle conseguenze che hanno a che fare con le difficoltà del passato. Ecco l’aiuto della madre.

Dramma per Nicola, interviene la Mirigliani: ecco la verità!

Il GF Vip ha sempre delle news in serbo per i fedelissimi telespettatori. Tra le novità, ci sarà l’ingresso dei nuovi concorrenti più attesi, si può dire che Signorini ha fatto l’ennesimo colpaccio! Però come se non bastasse, per quelli che arrivano, ci sono dei gieffini che sono dentro la casa con l’umore sotto i piedi. Ecco l’intervento che tutti aspettavano. La verità del dramma.

Nicola Pisu è figlio della celebre madrina di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Il giovane di recente è protagonista di litigi con altri concorrenti, soprattutto con la donna di cui si è innamorato, Miriana Trevisan.

Quest’ultima è stata vittima di una frase aggressiva da parte del giovane, il quale ha chiesto scusa, ma è rimasto sempre con un atteggiamento negativo nei suoi confronti. Il motivo della situazione è il continuo cambiare le carte in tavola della gieffina, che prima lo vuole e poi lo allontana. In ogni caso, seppur lui stia soffrendo, non è giustificato dire cattiverie gratuite, anche perché ognuno è libero di comportarsi come preferisce.

Certamente la stessa Trevisan dovrebbe essere più coerente, ed attualmente sembra che stia giocando solo per avere attenzione su di sé, ma il comportamento del ragazzo non va bene, perché è la conseguenza di un non saper gestire le emozioni.

Proprio questo è stato il motivo che in passato lo ha portato alla dipendenza di droghe. La mamma lo ha denunciato, perché per drogarsi le rubava i gioielli che rivendeva per avere i soldi, dato che la stessa gli aveva tagliato i fondi.

Se una madre è arrivata a fare un gesto del genere per aiutare il figlio, significa che la situazione è grave. La Mirigliani afferma che questo suo malessere interiore è frutto di mancanze, appunto l’assenza della figura paterna, ma anche situazioni complesse come il bullismo di cui è stato vittima.

Ce la farà Nicola a riemergere dal dramma, o cederà al dolore?