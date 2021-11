Manuel Bortuzzo lascia ancora Lulù Selassiè: la reazione spietata del web

Manuel Bortuzzo ha troncato ancora una volta la conoscenza con Lulù al GF Vip. Il web ha fatto una pesante insinuazione nei confronti del nuotatore.

Manuel Bortuzzo aveva iniziato una conoscenza, sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5, con Lulù Selassiè ma dopo un po’ aveva deciso di troncare il tutto, a causa dell’atteggiamento ossessivo della Principessa che era alla costante ricerca di attenzioni.

Lei ha accettato la sua scelta, com’è giusto che sia, ad ha iniziato ad allontanarsi, ma il nuotatore sembrerebbe averci ripensato e si è di nuovo avvicinato a lei. Dopo la puntata di lunedì scorso, però, qualcosa sembrerebbe essersi spezzato. In quanto Alfonso Signorini ha letto una lettera scritta dalla mamma di Bortuzzo in cui si scagliava contro Lulù. Manuel da quel momento ha cambiato atteggiamento e nelle scorse ore ha di nuovo chiuso la conoscenza con la Selassiè, affermando che lei non ha fatto altro che ripetere le stesse modalità da due mesi e che lui ha bisogno dei suoi spazi.

La scelta del nuotatore ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello vip, che non si è di certo risparmiato nei suoi confronti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, il pranzo della discordia: la frase che fa infuriare Soleil

Lulù Selassié lasciata da Manuel Bortuzzo: il web non ci sta e sbotta

Il pubblico del GF Vip ha stroncato Manuel Bortuzzo. In quanto, come potete vedere dai tweet incorporati poco più in basso, ritengono che il nuotatore fosse pienamente a conoscenza del carattere di Lulù Selassiè e che l’abbia soltanto presa in giro.

Addirittura c’è chi sospetta, visto che tutti sapevano dei sentimenti che la principessa prova nei suoi confronti, che l’abbia soltanto presa in giro per avere una maggiore visibilità all’interno del programma e che indirizzi le sue scelte con lei in base all’indice di gradimento che percepisce in studio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Adriana Volpe, batosta prima del GF Vip. L’opinionista spiazza tutti e reagisce così

Tutti sapevano che Lulù fosse molto più avanti con i sentimenti rispetto a Manuel, pure le opinioniste lo dissero, tutti lo sapevano, pure i muri, ma Manuel ha voluto lo stesso il riavvicinamento, per poi allontanarla nuovamente… L’ha presa solo e unicamente per il culo #gfvip — Francesca (@Gioia11625035) November 11, 2021

A una certa però lo stai tranquilla non ce l’ho con te diventa palesemente una ca**ata e non dico altro… Mi dispiace tanto per Lulu che dopo avergli aperto il ❤️ giustamente non ci sta capendo nulla e sta lasciandosi prendere dalle sue insicurezze #gfvip — manu (@manucasa_80) November 11, 2021

Manuel ha più volte ribadito che non sta giocando e che non gli interessa, ma sta venendo fuori sempre più chiaramente che si orienta in base a quello che emerge in puntata (quindi da fuori).

Quando fu criticato dallo studio, si avvicinò di nuovo a Lulú, dopo la lettera.. #gfvip — Steffy (@Steffy96554979) November 11, 2021

Tra Manuel e Lulù al GF Vip è definitivamente finita?