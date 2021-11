Cambia tutto con Vite al limite: da 295 kg all’incredibile trasformazione

Vite al limite è un programma che qui da noi è possibile seguire sul canale Real Time. È un percorso in cui malati di obesità provano a guarire

Ormai da molti anni, Vite al limite appassiona il pubblico di tutto il mondo. Programma nato negli Stati Uniti, è arrivato anche in Italia grazie a Real Time. Ed è lì che ha riscosso un incredibile successo. Il pubblico italiano si è appassionato parecchio alle vicende dei pazienti del dottor Nowzaradan. Persone malate di obesità grave che decidono di rivolgersi all’esperto medico ad Houston, in Texas, e seguire un percorso di recupero nella sua clinica. Si parla di persone estremamente obese, con un peso che spesso tocca (e a volte supera) i 300 chili.

L’obiettivo dei pazienti è semplicemente quello di riappropriarsi della propria vita e tornare a una condizione di normalità, visto che l’obesità grave è invalidante. Tra le storie che hanno maggiormente appassionato il pubblico c’è sicuramente quella di Gideon Yeakley, che si è rivolto al dottor Now quando era, ormai, disperato. Sua moglie non ce la faceva più: il suo peso sfiorava i 300 chili e l’uomo non riusciva nemmeno a lavorare.

Vite al limite, il percorso di Gideon Yeakley con il rischio di sprecare tutto

Da giovane aveva un fisico normale, poi col tempo il cibo è diventato sempre più importante e poi invadente nella sua vita. Ha voluto ricominciare con la sua vita, e il dottor Now lo h messo prima a dieta per arrivare al peso giusto per l’operazione di bypass gastrico, e poi ha proceduto con l’intervento. Purtroppo, anche se questo iter viene completato non ci sono garanzie di guarigione. E’ il caso di Gideon: è riuscito a perdere quasi 100 chili con la dieta, ma dopo l’intervento le cose non sono andate bene.

Forse appagato psicologicamente, l’uomo riteneva che ormai sarebbe dimagrito anche senza più seguire la dieta o fare esercizio fisico. Solo dopo l’aiuto della moglie (che in realtà ha minacciato di lasciarlo) e l’insistenza del dottor Now, il paziente ha ripreso con la dieta ed è riuscito a perdere altri 100 chili. Oggi lui sta bene: è decisamente “in carne”, ma ha avuto una bambina ed ha ripreso in mano la sua vita.