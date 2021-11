Grande Fratello Vip, il pranzo della discordia: la frase che fa infuriare Soleil

La frase che fa infuriare Soleil Stasi al Grande Fratello Vip: il pranzo della discordia

La Casa del Grande Fratello Vip è sempre più divisa: il gioco è iniziato da due mesi e le alleanze si stanno spezzando.

Sembrava che fosse una giornata tranquilla, ma durante il pranzo di questo mercoledì si sono accesi gli animi a tavola. Soleil Sorge si infuria proprio contro di lei!

Vediamo di chi si tratta e che cosa è successo

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge infuriata contro Francesca Cipriani: “E’ tremendo!“

Durante la giornata di ieri, il cast del Grande Fratello Vip era riunito intorno al tavolo per pranzare tutti insieme.

La situazione era tranquilla e Francesca parlava con Manila delle usanze alimentari del cibo.

“Non prendere esempio dalla Cina perché mangiano pure i cani e i gatti e non è un buon esempio” dice in modo innocente la ex Pupa.

Soleil ascolta il discorso e controbatte innervosita: “Ma di cosa stai parlando Francesca? Scusami, ma non si giudica il cibo di un’altra cultura“.

La Cipriani risponde prontamente: “I cani e i gatti amore mangiano. Ho visto un servizio a Le Iene e sono stata male eh“.

Soleil ci tiene ad esprimere il suo pensiero: “E’ un’altra cultura. Quello è tremendo, ma la cucina cinese è una delle più prelibate al mondo, quindi non puoi dire non sono un buono esempio“.

“A parte il mangiare degli animale che noi riteniamo domestici che è tremendo e il modo in cui viene fatto” continua Soleil giustificando le parole di Francesca e aggiunge: “E’ altrettanto tremendo come vengono uccise le mucche e altri animali che noi mangiamo qui. Scusatemi, però mi dispiace ascoltare giudicata un’altra cultura“.

Francesca Cipriani ribadisce il fatto che non le piaccia che vengono mangiati animali domestici e che il suo commento scaturiva dal ricordo del servizio de Le Iene.

Katia prende la parola e risponde a Soleil: “Ma questo lo posso capire. Anche noi mangiamo il cavallo“.

“Eh ma non puoi capire quello che mangi tu e quello che mangiano gli altri no. Ci sta la crudeltà verso gli animali in generale in tutti i sensi” dice la influencer.

La Ricciarelli conclude il suo discorso: “Ma lo vieni a dire a me?! Adesso non facciamo filosofia, perché ne abbiamo avuta una di vegana (si riferisce a Jo Squillo), adesso tu mi vieni a parlare di questo con orrore“.

“Ha detto ‘Non prendiamoli come esempio che lì mangiano pure i cani e i gatti’. Non è da dire una roba del genere. Non è corretto giudicare il cibo” rivela Soleil provata dal suo passato e dai suoi viaggi in giro per il mondo.

Francesca conclude la discussione: “Io dico che fa schifo e basta“.

Un normale pranzo nella Casa del Grande Fratello Vip che ha però scosso gli animi dei telespettatori. I fan del format giudicano le parole della Cipriani come delle offese invano, ritenendo quindi il comportamento di Soleil Stasi integerrimo nonostante si sia infuriata.

E voi, cosa ne pensate?