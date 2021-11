Soleil Sorge e Alex Belli, ora è guerra: Delia Duran ha rovinato tutto

Soleil Sorge e Alex Belli sono ai ferri corti. I due si sono dichiarati guerra dopo le recenti dichiarazioni di Delia Duran.

Soleil Sorge ed Alex Belli sono andati fin da subito d’accordo durante quest’esperienza nella casa del GF Vip. Anzi, forse un po’ troppo. Tant’è che la moglie di lui, Delia Duran, non è rimasta affatto contenta della loro estrema vicinanza e del bacio, che l’attore ha definito cinematografico, che si sono dati durante la notte di Halloween.

Da quel momento però qualcosa sembrerebbe essere cambiato tra loro e nelle scorse ore si sono dichiarati guerra, confidando che non apprezzano determinati atteggiamenti dell’altro. In particolare l’ex stella di Centovetrine non ha apprezzato l’avvicinamento tra lei e Gianmaria Antinolfi, giudicando il tutto molto incoerente visto che si era perfino alleata con Sophie Codegoni per mandarlo via dalla casa più spiata d’Italia durante la diretta di venerdì sera.

Tra Soleil Sorge e Alex Belli è guerra, ma nemmeno lei è rimasta soddisfatta dell’atteggiamento di quest’ultimo. Ecco perché.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil massacrati: Davide non perdona

Alex Belli e Soleil Sorge ai ferri corti: tra i due è guerra al GF Vip

Soleil Sorge non è stata di certo a guardare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come riportato dal portale Gossip e Tv, ha confidato a Gianmaria Antinolfi di essere delusa da Alex Belli. In quanto nel smentire che lui sia attratto dalla sua persona non avrebbe fatto altro che criticarla e screditarla.

Soleil precisa che lo ha fatto con tono ironico, ma non è ugualmente apprezzato quelle parole. Trovandole fuori luogo e pesanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Adriana Volpe, batosta prima del GF Vip. L’opinionista spiazza tutti e reagisce così

“Essendosi sentito sotto esame ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, non mi è piaciuto” ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al suo compagno di viaggio, aggiungendo altri dettagli sulla vicenda. “Ha proprio detto ‘ma figurati se io posso stare con una come te’. Ha criticato il mio aspetto fisico, sottolineava i difetti e poi il mio carattere” ha poi raccontato, non nascondendo una certa delusione di fronte a queste parole.

“Elencava proprio tutto, ok in maniera scherzosa, ma di continuo. Perché hai bisogno di sminuirmi per far passare il messaggio che non sono la donna che vuoi?” ha chiesto poi in maniera retorica. “Sappiamo che siamo amici, non c’è necessità di andare sul fisico e sui difetti che ho per te” ha poi concluso, segno che il loro rapporto non sarà più come quello di prima. In particolar modo dopo le dichiarazioni di Delia Duran, che l’ha definita in più occasioni come una gatta morta.