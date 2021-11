Adriana Volpe, batosta prima del GF Vip. L’opinionista spiazza tutti e reagisce così

Adriana Volpe ha dovuto fare i conti con una batosta prima del Grande Fratello Vip, ma la sua reazione ha stupito il pubblico del piccolo schermo.

Adriana Volpe, poco prima della seconda diretta del GF Vip di questa settimana, ha dovuto fare i conti con una nuova batosta. Questa volta però la sua esperienza da opinionista non ha nulla a che vedere con tutto questo e nemmeno il suo rapporto con Magalli, che ha catturato e non poco l’interesse dei telespettatori.

Nelle scorse ore il suo ex marito Roberto Parli è stata parazzato con la sua nuova fidanzata. Segno che il loro rapporto, dopo le continue litigate e frecciate social, è definitivamente arrivato al capo linea. Intervistata da Diva e Donna, all’opinionista di Alfonso Signorini è stato chiesto che cosa ne pensi della scelta del suo ex di volersi già ricostruire una vita dopo la fine della loro relazione.

Adriana Volpe non si è trattenuta e ha risposto in maniera diretta su che cosa ne pensa delle paparazzate che vedono protagonista il suo ex marito.

GF Vip: Adriana Volpe commenta la nuova love story del suo ex marito

Adriana Volpe è ovviamente venuta a conoscenza delle foto che immortalano il suo ex marito al fianco di un’altra donna e non era di certo una novità per lei. Per questo motivo ha risposto con estrema sincerità al suo interlocutore, rivelando che i problemi del suo rapporto con Roberto Parli sono ben altri e se finalmente è riuscito a trovare l’amore non può essere che contenta per lui, sperando che tutto si risolva per il meglio.

“Sì, ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto” ha risposto a bruciapelo l’opinionista di Alfonso Signorini, che non ha mai amato parlare della sua vita privata pubblicamente. Anche quando era lei ad essere una delle concorrenti del reality show di successo di canale 5. “Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere” ha poi concluso, aggiungendo che non può essere che felice per il suo ex qualora avesse trovato al suo fianco qualcuno che lo faccia stare bene.

Adriana Volpe ha commentato le foto del suo ex marito, rivelando, come sempre, con estrema sincerità che cosa ne pensa di tutta questa situazione che si è venuta a creare nella loro relazione, che si è ritrovata ad essere a suo malgrado nella cronaca rosa nostrana.