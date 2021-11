Grande Fratello Vip 2021: l’assurda richiesta degli autori a Manuel Bortuzzo

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno fatto una richiesta del tutto inaspettata a Manuel Bortuzzo. Come avrà reagito quest’ultimo?

Al Grande Fratello Vip in queste ore si respira un’aria tesissima. Il tutto è iniziato durante la puntata dello scorso lunedì, quando Nicola Pisu e Miriana Trevisan hanno litigato durante il momento delle nomination. Il figlio di Patrizia Mirigliani non ha accettato il no dell’ex ragazza di Non è la Rai ed ha scelto di votarla, voto ricambiato tra l’altro, ma non solo.

Nicola ha usato un’espressione infelice nei confronti della Trevisan, dicendole che si merita di essere trattata male negli uomini, scatenando l’ira del padrone di casa Alfonso Signorini. Questa vicenda si trascina ancora oggi nella casa e non ha lasciato indifferenti gli altri vipponi. Tant’è che gli autori in confessionale avrebbero fatto un’esplicita richiesta a Manuel Bortuzzo di cui nessuno era a conoscenza, ma lui è stato costretto a rivelare il tutto a Lulù Selassiè che aveva trovato strani alcuni suoi atteggiamenti.

Lulù Selassiè spiazzata da Manuel Bortuzzo: la richiesta del Grande Fratello Vip

Lulù Selassiè non ha potuto fare a meno di notare un atteggiamento più freddo da parte di Manuel Bortuzzo al GF Vip, reclamando attenzioni che da un momento all’altro non le avrebbe più dato dedicandosi esclusivamente a Nicola Pisu, che da dopo la diretta di lunedì scorso con Alfonso Signorini non sta di certo affrontando un momento facile.

Manuel ha provato a tranquillizzarla, affermando che lei non è a conoscenza di nulla, in quanto ci sarebbe un motivo specifico se lui ha scelto di agire in questo modo e non di certo perché vuole allontanarsi da lei.

Manuel ha confidato alla principessa, come potete sentire dal video incorporato poco più in basso, che è stato chiamato in confessionale dagli autori del reality show di canale 5 e che questi gli avrebbero chiesto di stare vicino a Nicola Pisu.

Ovviamente gli utenti della rete si sono sbizzarriti sulle motivazioni che avrebbero spinto gli autori a fare questa richiesta al nuotatore. C’è chi sospetta che Manuel sia in grado di calmarlo, così da evitare altri sfondoni come quello di lunedì scorso in diretta; mentre altri ritengono semplicemente che in questo momento così complicato per lui abbia semplicemente bisogno di un amico.

Nicola protetto dal confessionale che manda Manuel (video sotto) a fargli da ombra e distrarlo onde evitare nuovi merd0ni.

Lulù invece destabilizzata dopo la situazione di ieri ripresa a più non posso e subito piazzata sul sito nella clip di lite tra sorelle.

Differenze.. #gfvip pic.twitter.com/J2SYTak5P3 — BL (@rainbow20202020) November 9, 2021

Venerdì, infatti, Nicola Pisu potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip, essendo lui tra i concorrenti in nomination.