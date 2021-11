Matrimonio a prima vista la svolta dopo il sì per Poppy e Luke

Come per le precedenti edizioni di successo, anche la 7a edizione di Matrimonio a Prima Vista prevede 12 coppie. Cosa ne è stato di loro?



A differenza di “Matrimonio a prima vista Italia“, la versione australiana del popolare dating show prevede ben 12 coppie. Una serie di intrecci che appassionano il pubblico di oltreoceano, ma che sono visibili anche in Italia. La formula è, ovviamente, la stessa: le coppie si uniscono in matrimonio il giorno stesso in cui si incontrano per la prima volta, e dopo essersi sposati iniziano un periodo di convivenza.

Al termine di questo decideranno se rimanere sposati o se separarsi firmando il divorzio. Chiaramente, anche nell’edizione australiana non mancano colpi di scena, alcuni di essi davvero clamorosi. Ad esempio, ha colpito molto la storia di Poppy e Luke. I due sposi sono stati protagonisti della settima edizione del programma.

Leggi anche – Matrimonio a prima vista Italia, alta tensione tra le coppie: cambia tutto

Lei, 38 anni, è single ma madre di due gemelli di due anni. Nonostante le sofferenze patite è sempre di buon umore. Nel programma è stato accoppiata al coetaneo Luke, padre di due ragazzine adolescenti. Poppy Jennings e Luke Eglin, secondo l’algoritmo della trasmissione erano una coppia perfetta. Un’illusione durata davvero poco, visto che lei ha avuto un netto rifiuto già nel giorno del matrimonio.

Leggi anche – Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro: il sogno del matrimonio

Prima una crisi di pianto poi la constatazione che suo marito non ne le piaceva. Ecco perché le appena ha potuto ha mollato il programma, a quanto pare mettendosi con un altro. Poppy, infatti, è letteralmente fuggita: col marito mai nessun contatto fisico e ha sempre dichiarato di essere a disagio con lui.