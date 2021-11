Gravissimo lutto a Uomini e Donne: muore a soli 39 anni

By

Uomini e Donne dice addio ad uno dei suoi cavalieri. L’ex protagonista dello show è morto a soli 39 anni in un tragico incidente.

Uomini e Donne nelle scorse ore è stato protagonista di un gravissimo lutto. Uno degli ex protagonisti del Trono Over, che per qualche tempo ha ricoperto il ruolo di cavaliere negli studi Elios di Roma, è venuto a mancare.

La sua è stata senza dubbio una tragica scomparsa, considerando che nonostante facesse parte dei cavalieri e non del Trono Classico; era giovanissimo. Il cavaliere è scomparso a soli 39 anni con tutta una vita davanti e ancora tanti progetti da poter realizzare e sogni a cui aspirare.

L’annuncio è avvenuto nelle scorse ore attraverso la Gazzetta di Mantova, che ha comunicato ai suoi lettori la scomparsa dall’ex cavaliere del Trono Over avvenuto in un incidente di cui le cause sembrano essere piuttosto incerte.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne è morto a soli 39 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di tutte quelle persone che durante il corso di questi anni sono riusciti ad avere la fortuna di poterlo incontrare.

Morto l’ex protagonista di Uomini e Donne: aveva soltanto 39 anni

Secondo quanto scritto sulla testata che ha lanciato la notizia, il giovane cavaliere era alla guida del suo furgone quando ha subito un grosso schianto. Purtroppo le cause dell’incidente sono ancora ignote, ma ovviamente non sono mancate le varie supposizioni a cui almeno per il momento è impossibile trovare una conferma.

Non è stata esclusa la pista che vedrebbe l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi colpito da un malore durante la guida. O che abbia avuto un colpo di sonno. Così come c’è chi ha avanzato l’ipotesi che sia stato vittima di una distrazione che purtroppo lo ha condotto alla sua morte.

Il suo nome era Riccardo Ravalli e aveva preso parte al Trono Over di Uomini e Donne durante la passata stagione, precisamente durante il mese di Novembre. In quanto era approdato agli studi Elios di Roma per provare a conquistare il cuore della dama Daniela.

Riccardo aveva origini siciliane, ma aveva scelto di trasferirsi a Pistoia dove conduceva in maniera serena la sua vita prima che andasse incontro al tragico incidente che lo ha strappato per sempre dai suoi cari.

Il pubblico del dating show di canale 5 è rimasto senza parole per quanto accaduto, trovando ingiusto il destino che ha strappato via la vita di un uomo a soli 39 anni, ma Riccardo Ravalli di Uomini e Donne resterà per sempre nel cuore del pubblico e di tutti coloro che lo hanno conosciuto.