Allarme Royal Family: la situazione è molto difficile

All’interno della Royal Family britannica si respira una brutta aria. E c’è una situazione che sta facendo preoccupare tutti. Ecco i dettagli

La Royal Family inglese è quotidianamente alle prese con diverse situazioni critiche. Lo scorso 9 aprile è venuto a mancare il Principe Filippo di Edimburgo, marito di Elisabetta II. L’anziana sovrana deve gestire anche la delicata vicenda del Principe Andrea, coinvolto in uno scandalo e finito sotto accusa per molestie nei confronti di minori.

Come se non bastasse, c’è sempre la spinosa vicenda che riguarda i Duchi di Sussex. Harry e Meghan, infatti, hanno abbandonato da qualche tempo la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa si trova nella zona residenziale di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. I Sussex non sembrano per niente intenzionati a tornare nel Regno Unito.

Alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di un’altra situazione delicata all’interno della Royal Family. Si tratta di un problema che sta facendo preoccupare tutti e sta tenendo l’intera famiglia sotto pressione, compreso il Principe Harry, che potrebbe presto tornare in Inghilterra. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché i membri della Famiglia Reale inglese sono così preoccupati.

Royal Family, scatta l’allarme rosso per le condizioni di Elisabetta

Dal Regno Unito arrivano notizie particolarmente preoccupanti che riguardano la salute della Regina Elisabetta. L’annullamento di un viaggio in Irlanda del Nord da parte di Sua Maestà, che sarebbe dovuto avvenire circa un mese fa, ha scatenato la stampa locale, anche perché i Windsor non hanno emesso alcun comunicato ufficiale sulla vicenda, non fornendo, quindi, nessuna spiegazione sui motivi dell’annullamento.

Pare che l’anziana sovrana abbia annullato quel viaggio per restare a riposo e c’è anche dell’altro. La scorsa settimana, Elisabetta è stata ricoverata al King Edward VII di Londra. Anche in questo caso non sono arrivati comunicati ufficiali e non si conoscono i motivi del ricovero. La Regina ha partecipato in maniera virtuale a tutti gli impegni delle ultime settimane, seguendo i consigli dei medici e restando quindi a riposo.

Da ambienti vicini ai Windsor arrivano notizie secondo le quali i membri della Royal Family sarebbero molto preoccupati a causa delle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Il prossimo anno la madre di Carlo festeggerà il Giubileo di Platino, ossia i settanta anni di trono. I sudditi si augurano di vedere la loro regina in ottima forma il prossimo giugno.