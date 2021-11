Quali sono i segni più fedeli dello zodiaco? Ecco i primi cinque

Oggi scopriremo quali sono i segni più fedeli dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più fedeli dello zodiaco. Si tratta di quelle persone che tendono ad essere monogame per tutta la durata della loro esistenza. Queste persone non sentono l’esigenza di trovare altri partner.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più fedeli dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni più fedeli dello zodiaco

Sagittario: al quinto posto in questa particolare classifica c’è il Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto legate alle tradizioni. Per questo motivo, un Sagittario non tradirebbe mai il proprio partner, forse più per paura del giudizio altrui che per rispetto della persona che ha accanto.

Pesci: al quarto posto in classifica c’è il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto fedeli, ma solo ad una condizione: devono essere veramente innamorate del proprio partner. In questo caso, un Pesci non riuscirebbe nemmeno ad immaginare un tradimento.

Cancro: al terzo posto in classifica c’è il segno del Cancro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto affidabili in qualsiasi contesto, anche in amore. Un Cancro tiene molto ai sentimenti del proprio partner, per questo non ferirebbe mai la persona amata. Questo segno è sempre molto sincero, quindi ammetterebbe anche una piccola tentazione.

Capricorno: al secondo posto in classifica c’è il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto attente al benessere del proprio partner. Proprio per questo motivo, il Capricorno risulta uno segni più fedeli dello zodiaco. L’amore è una cosa seria e non c’è spazio nemmeno per una piccola scappatella.

Leone: al primo posto in classifica c’è il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono le più fedeli in assoluto. Un Leone è sempre difficile da gestire ma è molto leale, soprattutto quando si parla d’amore. Non penserebbe mai ad un tradimento. Nel momento in cui ci dovesse essere una crisi, preferisce interrompere il rapporto piuttosto che tradire il partner per cercare svago altrove.