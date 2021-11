Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate del nostro paese e, anche se ha raggiunto i 45 anni, continua a essere davvero bella



Anche se adesso si è allontanata dagli schermi (ma è possibile seguirla sui suoi social) Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle presentatrici più amate dal pubblico. Una ormai lunga carriera alle spalle e l’addio a Mediaset dopo 20 anni che ha sorpreso tutti. Nessuno ha dubbio che la conduttrice ha ancora moltissimo da offrire col suo talento e, perché no, la sua bellezza. Oggi a 45 anni e continua a essere indubbiamente affascinante.

Del resto, quando si è affacciata nel mondo dello spettacolo ha colpito per una bellezza stratosferica, unita a delle forme da “pin up” che poi sono state contenute con degli interventi chirurgici. In molti la ricordano per un calendario pubblicato dalla rivista “Max” che ebbe un successo straordinario. Ancora oggi è un oggetto quasi di culto e ci sono collezionisti disposti a pagarlo bene. Prima dell’addio a Mediaset l’abbiamo vista all’Isola dei Famosi e poi alle Iene.

Alessia Marcuzzi da giovane è semplicemente incantevole: fisico mozzafiato

Sempre molto spigliata e in forma, Alessia ha debuttato negli ormai lontani anni ’90. A dirla tutta oggi sembra diversa da allora: non solo per un ovvio discorso legato all’età, ma anche perché ci appare più sobria. La Marcuzzi, tuttavia, è sempre stata fine: anche quando aveva un decolleté davvero notevole. Quando è apparsa in tv aveva poco più di 20 anni, ma già da qualche anno ha iniziato a fare la fotomodella grazie al suo incantevole fisico.

Si è poi fatta conoscere anche per la sua grande simpatia, e oggi il pubblico l’aspetta di nuovo in tv. A vedere le sue foto da giovane la Marcuzzi è indubbiamente molto riconoscibile, segno che ha messo poco (o nulla) mano al chirurgo se non per farsi ridurre il seno. Insomma, meravigliosa all’epoca e splendida ancora oggi: il suo pubblico non vede l’ora di rivederla in tv.