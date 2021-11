Uomini e Donne, arriva la cicogna: l’ex protagonista presto mamma

Arriva la cicogna a Uomini e Donne: l’ex protagonista: presto mamma

Uomini e Donne è il dating show per eccellenza: ben venticinque edizioni e tanti amori nati nello studio di Cinecittà.

Donne e uomini si corteggiano al fine di trovare l’anima gemella, mentre il pubblico viene chiamato per commentare e seguire le uscite dei partecipanti.

Maria De Filippi, nonché conduttrice del format, ha un sesto senso per scovare quelle persone di buon animo che non vengono in televisione solo per cercare notorietà.

Leggi anche –> Cambio di programma per Uomini e Donne: Maria ci ripensa e cambia tutto

Ecco che arriva una bellissima notizia: una ex protagonista di Uomini e Donne sta per diventare mamma.

Vediamo insieme di chi si tratta

Manila Boff, ex protagonista Uomini e Donne, diventerà presto mamma

Manila Boff, bolognese di nascita, ma ormai toscana doc, entrò a far parte di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Tommaso Scala affiancato dal collega di trono Aldo Palmieri.

In quella edizione, la corteggiatrice insinuò che Irene Casartelli fosse già fidanzata e che Flavia Fiadone si vedesse con un ragazzo al di fuori dello studio.

Insomma, accusò quasi tutte le corteggiatrici di cercare notorietà prendendo così in giro il tronista.

Da che pulpito viene la predica, perché Manila ha provato più volte a sfondare nel mondo dello spettacolo: prima partecipando a Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio? e poi ha fatto i provini per entrare nel cast del Grande Fratello.

Negli anni successivi, la Boff tornò a Uomini e Donne, ma questa volta per il Trono Over conquistando tanti spasimanti con il suo modo di fare intrigante e diretto.

Leggi anche –> Ricordate Giovanna Abate? Dopo Uomini e Donne, ecco chi c’è nel suo cuore

Manila rimase subito affascinata da Sossio Aruta, ma dopo poco la frequentazione finì a causa dei troppi contrasti caratteriali dei due.

Ha così iniziato ad uscire con Fabrizio di Arienzo.

I due sono usciti dal programma mano nella mano, ma la relazione finì poco dopo.

Tutto iniziò con un colpo di fulmine, però fuori dallo studio i battibecchi e le discussioni erano all’ordine del giorno.

Tira e molla e accuse reciproche hanno fatto affondare la loro storia d’amore.

Manila non si è affatto dimenticata delle sue esperienze sul piccolo schermo, ma adesso ha altro a cui pensare: un dolce bambino.

La notizia arriva direttamente dal suo profilo social: la Boff pubblica una foto in cui tiene le mani sul pancino dando conferma dell’arrivo del suo primo figlio.

Leggi anche –> Uomini e Donne, clamoroso addio: le prima parole dopo la drastica scelta

A lanciare la notizia nel mondo del gossip ci pensa, invece, Amedeo Venza, ex Uomini e Donne amante degli scoop e seguace del profilo privato di Manila.

Instanews manda gli auguri a Manila Boff, donna con carattere e determinata. Finalmente può realizzare il suo sogno di diventare mamma!