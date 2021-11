Jessica Selassiè, chi è la principessa del Grande Fratello Vip 2021, sorella di Lucrezia e Jessica: età, vita privata e storia vera.

Jessica Hailé Selaissé è una delle tre sorelle principesse etiopi che partecipa al Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sorelle Lucrezia, detta Lulù e Clarissa come unico concorrente. Jessica è la maggiore delle tre sorelle. Più timida ed introversa rispetto alle sorelle, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al reality, ma chi è davvero Jessica? Quanti anni ha? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Nome e Cognome: Jessica Hailè Selassiè

Data di nascita: 27 dicembre 1994

Segno zodiacale: sagittario

Titolo: Principessa

Fidanzato: single

Profilo Instagram: jess_hailes

Chi è Jessica Selassiè, principessa del Grande Fratello Vip: vita privata e carriera

Jessica Hailè Selassiè è nata il 27 dicembre1994 presumibilmente a Roma, ma come le sorelle Lucrezia e Clarissa, è cresciuta tra la capitale italiana e Londra. Attualmente vive a Roma con la famiglia. Ha partecipato a Riccanza 2 e, in quell’occasione, si presentò così:

“Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò… è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.

Jessica, con le sorelle Clarissa e Lulù è finita al centro di un caso. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, infatti, le Principesse Selassiè potrebbero non essere vere principesse.

Carattere forte e deciso, Jessica è matura e per il futuro sogna di poter lavorare nel mondo della moda. Per quanto riguarda la vita privata è single.

L’avventura al Grande Fratello Vip 2021

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 entra come concorrente a settembre 2021 insieme alle sorelle Lucrezia e Clarissa. Non va d’accordo con Soleil Sorge mentre instaura un legame speciale con Samy Youssef.

Dopo un primo approccio, Jessica ha fatto un passo indietro non vedendo in Samy un reale interesse, ma solo una strategia. Tra le sorelle, Jessica è quella più calma e riflessiva. Tuttavia, dopo lo scontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù con il successivo crollo di quest’ultima, Jessica ha perso la pazienza.

“Guarda tutto questo stress dove ha portato Manuel, gli è venuta anche la febbre. Tu devi migliorare e crescere, e maturare come donna. Hai 23 anni e non 12. Non possiamo darti sempre ragione”.