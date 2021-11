Lulù Selassiè crolla al GF Vip: il toccante gesto di Aldo Montano

Lulù Selassiè crolla al Grande Fratello Vip 2021 dopo il durissimo scontro con Manuel Bortuzzo: il gesto di Aldo Montano conquista tutti.

Non sono giorni facili per Lulù Selassiè dopo il duro scontro con Manuel Bortuzzo. Dopo aver vissuto belle emozioni e aver ammesso di essersi innamorata, Lulù, temendo di perdere Manuel quando quest’ultimo le ha chiesto di lasciarlo stare per un po’ e rispettare i suoi spazi, è andata in panico cominciando a seguirlo ovunque. Da qui la reazione di Manuel che ha alzato un muro mettendo un punto alla loro conoscenza.

L’accaduto ha scosso profondamente Lulù che sta provando a reagire. Non mancano, tuttavia, i momenti di sconforto come quello in cui è rimasta sul letto a piangere. A consolarla ci hanno pensato le sorelle e Miriana Trevisan, ma anche Aldo Montano che è andato personalmente a vedere come stava.

Il gesto di Aldo Montano per Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021

Aldo Montano ha legato molto sia con Manuel Bortuzzo che con Lulù Selassiè. Il campione olimpico ha vissuto da vicino la storia tra Manuel e Lulù e, dopo la rottura, ha deciso di stare vicino ad entrambe. Montano, infatti, in queste ore, ha dimostrato di voler sinceramente bene sia a Manuel che a Lulù. Di fronte al crollo di quest’ultima, infatti, Aldo l’ha raggiunta nella camera da letto per vedere come stava. In quel momento, Lulù aveva chiuso gli occhi, ma Aldo l’ha accarezzata dolcemente come un papà dolce e amorevole.

Aldo passa in camera arancio per dare una carezza a Lulù ❤️



Aldo, inoltre, ha provato a dare dei sinceri consigli a Lulù sia per il suo rapporto con Manuel che per il futuro. “Torna a quella luce come ti ha detto Alfonso Signorini, con la leggerezza, il divertimento, il piacere di stare qua”, ha detto Montano.

“Me l’hai raccontato te, sai cosa hai passato e cosa hai dovuto passare da una parte di una persona che con ossessione sta dietro un’altra. Rischi di fare non la stessa cosa perché la gravità è diversa, rischi di dare quel messaggio là, di una ragazza che insiste e un ragazzo che cerca i suoi spazi e non gli vengono concessi. Hai la fortuna che ci sono le tue sorelle che ti conoscono meglio di chiunque altro. Ora torna ad essere Lulù, la fatina”, ha concluso Aldo.



Lulù sta provando a seguire tutti i consigli che le hanno dato restando lontana da Manuel e recuperando, giorno dopo giorno, il sorriso.