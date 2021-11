Manuel Bortuzzo esasperato. Signorini rimprovera Lulù: il crollo in diretta

Manuel Bortuzzo è rimasto esasperato dall’atteggiamento assunto da Lulù nei suoi confronti. Signorini è intervenuto riportando l’ordine.

Questa sera al Grande Fratello Vip non c’è n’è per nessuno. Se Alfonso Signorini ha iniziato la diretta di questa sera permettendo a Soleil Sorge e Delia Duran di poter avere un nuovo confronto tra di loro, dopo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confidato di essere arrivata al limite della pazienza nei suoi confronti, non è mancato anche il chiarimento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Quest’ultimo ha confidato di sentirsi oppresso dagli atteggiamenti della Principessa, che non gli lascerebbe i suoi spazi, nonostante avessero già parlato dell’argomento in precedenza. Quest’ultima ha provato in tutti i modi ad avere un chiarimento, ma il nuotatore voleva soltanto essere lasciato in pace e per sfuggire da lei si è chiuso nel confessionale, chiedendo perfino una mano agli autori per poter stare cinque minuti senza di lei visto che non faceva altro che inseguirlo.

Questa Alfonso Signorini ha rimproverato Lulù al Grande Fratello Vip e lei è crollata durante il corso della diretta. Sentendosi incompresa durante il corso di questa settimane.

Signorini stronca Lulù Selassiè e difende Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha rimproverato Lulù Selassiè durante il corso della diretta del GF Vip, affermando che lei era pienamente consapevole del tipo di persona che aveva scelto di avere al suo fianco. Una persona particolare con un passato difficile e per questo motivo doveva venire incontro alle sue esigenze, invece di opprimerlo ed inseguirlo per tutta la casa. Considerando soprattutto che lui è stato fisicamente poco bene a causa della febbre.

“Io non lo sapevo” si è giustificata lei, ma il conduttore ha ribadito che lei era a conoscenza di tutto e deve imparare a rispettare le scelte degli altri invece che imporre le sue e che è stato il suo atteggiamento morboso ad allontanarlo da lei e non la lettera che sua madre gli ha inviato, come invece ha sospettato.

Alfonso ha ripreso la parola e ha chiesto a Jessica Selassiè che cosa ne pensi di questa situazione e lei ha consigliato sua sorella di imparare ad ascoltare le persone, invece di buttarsi a capofitto senza considerare tutto quello che la circonda.

Dello stesso parere sembrerebbe essere anche Adriana Volpe, che ha consigliato a Lulù di appoggiarsi alle sue sorelle e di concentrarsi sul suo percorso al Grande Fratello Vip. Nella speranza di poter ritrovare il sorriso che aveva all’inizio di quest’avventura.