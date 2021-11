Quali sono i segni più infedeli dello zodiaco? Ecco i primi cinque

By

Oggi scopriremo quali sono i segni più infedeli dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più infedeli dello zodiaco. Si tratta di quelle persone che tendono a fare fatica a restare monogame. Anzi, non ne hanno nessuna intenzione!

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più infedeli dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi cinque.

I segni più infedeli dello zodiaco

Sagittario: al quinto posto in classifica c’è il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non danno molto peso ai sentimenti altrui. Per questo motivo, quando tradiscono il partner non hanno alcun problema con la propria coscienza. Questo li rende uno dei segni più infedeli dello zodiaco.

Ariete: al quarto posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vedono il tradimento come una distrazione dagli impegni quotidiani. Non danno una grossa importanza al tradimento ma, a volte, sentono l’esigenza di evadere dalla quotidianità, cercando delle sensazioni nuove.

Gemelli: al terzo posto in classifica ci sono i Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco trovano il tradimento un divertimento per tenere sempre caldi i rapporti. Si tratta di persone molto passionali che non riescono a tenere a freno i propri istinti più primordiali. Spesso una persona di questo segno tradisce con qualcuno che conosce da tempo.

Bilancia: al secondo posto in classifica c’è il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco si concentrano soprattutto su sé stesse. Per questo motivo, risultano abbastanza egoiste. Se ne hanno voglia, tradiscono senza porsi alcun problema di carattere etico o morale, mentendo spudoratamente quando vengono beccati in flagrante.

Vergine: al primo posto in classifica c’è il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono quelli che tradiscono di più. La Vergine sa mentire e, per questo motivo, è difficile scoprire un suo tradimento. Tutto ciò rende più semplici alcune scappatelle ogni tanto.