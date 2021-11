Test: scegli un’erba aromatica e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono tre erbe aromatiche: origano, lavanda e menta. Quale tra queste tre piante scegli? Qual è la tua erba aromatica preferita? Fai la tua scelta e potrai scoprire la tua vera personalità.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste tre opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Origano: questa erba aromatica è molto utilizzata in cucina, ha proprietà antinfiammatorie e può essere utile anche per purificare la casa. Se hai scelto l’origano, vuol dire che sei una persona che si prende cura del proprio benessere fisico. Per te è importante fare sport e stare bene anche dal punto di vista mentale. Gli altri ti vedono come una persona particolarmente saggia.

Lavanda : questa pianta viene utilizzata per profumare e rinfrescare gli ambienti della casa ma può essere utile anche contro l’insonnia. Se hai scelto proprio la lavanda, vuol dire che sei una persona che sa godersi la vita. Ti piace prendere qualche momento di pausa per rilassarti, fai le cose con calma e odi il caos e i ritmi cittadini.

: questa pianta viene utilizzata per profumare e rinfrescare gli ambienti della casa ma può essere utile anche contro l’insonnia. Se hai scelto proprio la lavanda, vuol dire che sei una persona che sa godersi la vita. Ti piace prendere qualche momento di pausa per rilassarti, fai le cose con calma e odi il caos e i ritmi cittadini. Menta: questa erba aromatica ha proprietà disinfettanti e viene usata spesso in cucina per dare un profumo più fresco ad un piatto. Se hai scelto proprio la menta, vuol dire che sei una persona creativa. Hai sempre nuove idee e provi a coinvolgere i tuoi amici in tutto ciò che fai. Se c’è una nuova avventura da intraprendere, sei sempre il primo della fila.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua erba aromatica preferita preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.