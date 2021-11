Royal Family: preoccupazione sulle sue condizioni di salute

La Royal Family è in apprensione per le condizioni di salute di uno dei suoi membri. Alcune voci parlano di uno stato di salute grave

La Royal Family britannica non sta vivendo un buon periodo. Da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare il Regno Unito, infatti, ne sono successe di tutti i colori. I Sussex si sono inizialmente trasferiti in Canada, per poi spostarsi definitivamente negli Stati Uniti d’America, dove vivono attualmente. La coppia si è stabilita nella Contea di Santa Barbara, in California e vivono in una villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari.

Da quando l’ex attrice statunitense e suo marito hanno deciso di lasciare l’Inghilterra, c’è stato prima lo scandalo del Principe Andrea, poi la morte del Principe Filippo e infine alcune voci su una possibile separazione tra Carlo e Camilla. Non c’è pace per la Regina Elisabetta, che ormai ha 95 anni e deve ancora occuparsi di tutte queste spinose vicende.

L’anziana sovrana festeggerà fra un anno il suo Giubileo di Platino, ossia i settanta anni di trono. Sua Maestà ha avuto qualche acciacco ultimamente ma pare in ripresa, soprattutto dopo aver seguito il consiglio dei medici di restare a riposo. Ma c’è un altro membro della Royal Family inglese che tiene tutti sulle spine a causa delle sue condizioni di salute. Vediamo insieme di chi si tratta.

Ti potrebbe interessare anche – Test: dimmi cosa vedi per primo e scopri la tua vera personalità

Royal Family: Harry, preoccupano le sue condizioni di salute

Il Principe Harry sta avendo dei problemi di salute. È quanto riportato dal magazine statunitense US Weekly, che parla di alcune crisi di panico nelle ultime settimane. La causa che avrebbe scatenato queste crisi sarebbe la nonna di Harry, la Regina Elisabetta. Le condizioni di salute dell’anziana sovrana preoccupano molto il marito di Meghan e la lontananza non aiuta per niente.

Harry è da sempre molto legato alla nonna, soprattutto da quando ha perso sua madre Diana, il 31 agosto 1997 a causa di un incidente stradale avvenuto a Parigi. L’idea di non poter salutare un’ultima volta sua nonna lo tormenta da tempo e le voci sulle condizioni di salute di Queen Elisabeth gli impediscono di restare sereno.

Sullo stesso argomento – Royal Family: Harry e Meghan “vittime di una campagna di odio”

Il Duca di Sussex teme quotidianamente di ricevere una telefonata dalla Gran Bretagna che gli annunci la morte di sua nonna. Già in occasione della morte del marito di Elisabetta, il Principe Filippo di Edimburgo, Harry non è riuscito a dargli un ultimo saluto. Questa volta vorrebbe evitare che possa accadere la stessa cosa. Le voci su un suo possibile trasferimento in Inghilterra si rincorrono da diverse settimane, anche se al momento arrivano soltanto smentite da Montecito.