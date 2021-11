Manuel Bortuzzo smascherato prima della diretta: frasi imperdonabili

Manuel Bortuzzo è stato smascherato poco prima della diretta con il Grande Fratello Vip: le frasi imperdonabili cambiano tutto.

Manuel Bortuzzo è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il nuotatore si è fatto notare nella casa più spiata d’Italia non solo per la sua toccante storia, ma anche per la conoscenza con Lulù Selassiè.

La loro amicizia speciale, se così vogliamo definirla, ha avuto alti e bassi. In un primo momento Manuel ha messo un freno al loro rapporto, affermando che voleva i suoi spazi, stroncando la Principessa che invece aveva un atteggiamento a suo dire ossessivo. Lei ha risposto la sua decisione e, nonostante abbia sofferto, si è allontanata da lui. Così facendo, però, Bortuzzo ha capito quanto fosse importante per lui e così si sono riavvicinati per poi allontanarsi di nuovo dopo che ha ricevuto una lettera di sua madre in cui stroncava Lulù.

Questo atteggiamento non è affatto piaciuto agli utenti della rete che hanno deciso di smascherare Manuel Bortuzzo prima della diretta del GF Vip, ricostruendo tutti i pezzi di questa vicenda e mostrando come a volte non sia stato così chiaro come dice nei confronti della Selassiè.

GF Vip: il web stana Manuel Bortuzzo e il suo rapporto con Lulù Selassiè

Gli utenti della rete, che potete vedere dalle due clip incorporate in fondo a questo articoli, hanno raccolto tutti i momenti che vedono protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, mettendo anche le rispettive date ed orario.

Effettivamente sembrerebbe esserci una leggera differenza tra quanto affermato dal nuotatore da un momento all’altro ed è proprio questo che ha mandato i fan della coppia su tutte le furie. In quanto si sono convinti che Bortuzzo sia drasticamente, di nuovo, cambiato nei confronti della Principessa dopo aver ascoltato la lettera che sua madre ha inviato lui e per questo motivo ha scelto di mettere di nuovo un freno alla loro conoscenza.

Una chiarezza di nome Manuel

Lasciando perplessa anche in prima persona Lulù, che non si aspettava da un momento all’altro un cambiamento così radicale nel loro rapporto.