Belen Rodríguez, il colpo di scena che nessuno si aspettava

Belen Rodriguez è al centro del gossip, per un motivo davvero spiacevole che ha sconvolto tutti i fan che la sostengono da sempre. Nessuno si sarebbe mai aspettato quanto accaduto, dimostrando ancora una volta che: “Non è oro tutto ciò che luccica”. Consapevolezza che per l’ennesima volta la showgirl argentina prova sulla propria pelle.

Belen Rodriguez, la showgirl più invidiata, non riesce a trovare la felicità. Sembra sempre essere ad un passo dall’ottenerla, per poi sprofondare nell’ennesima delusione che le farà cambiare ancora una volta la strada da intraprendere. Il colpo di scena in questione non è facile da digerire, specialmente dopo gli ultimi eventi che avevano portato tanta gioia nella sua vita. Si rialzerà, oppure ritornerà su suoi passi?

Se pensi che i vip come Belen Rodriguez siano più facilitati nel risolvere i problemi della vita, ti stai sbagliando di grosso. Al di là del personaggio televisivo, cade la maschera, e si ha a che fare con delle persone in carne ed ossa che soffrono tremendamente. Specialmente quando il dramma in questione, ha a che fare con ciò che si ha di più caro.

Di recente, è stata protagonista per il look da lei stessa ideato per la piccola di casa, un gesto davvero dolce e molto apprezzato. Del resto, lei è una modella e in fattore di stile non può che fare di tutto per vestire al meglio Luna Marì.

Tra tragedie e nuovi successi, ci sono le sfide della vita, e questa volta potrebbe essere accaduto il peggio.

Belen Rodríguez: spunta la verità inaspettata

Dopo l’ultima confessione sulla lacrime di Santiago, la showgirl argentina torna con delle novità spiacevoli. Si sa quanto sia legata alla famiglia, infatti nonostante le turbolenti vicende amorose, ha sempre messo al primo posto la famiglia. Proprio per questo le parole del figlio la sconvolgono più di qualsiasi altra cosa. Come se non bastasse, i drammi continuano ad arrivare, non ha avuto pace!

La bellezza non è garanzia di felicità! A volte, si pensa che più si è belli esteticamente, e di conseguenza ci sono migliori possibilità di trovare l’amore ed essere felici. Per prima cosa, bisognerebbe imparare a stare da soli, perché non sempre la felicità la si ritrova in un matrimonio, ma non finisce qui.

Perché l’esperienza di Belen dovrebbe proprio dimostrare che l’unica felicità che ha trovato è stata nel lavoro e nell’amore dei suoi cari, specialmente i suoi figli, e non in un uomo! L’ennesima relazione sprofonda nella crisi.

I paparazzi non possono lasciarsi scappare l’immagina di Belen in aeroporto che fuma nervosamente con la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser, perché è chiaro che ciò che più pesa è l’assenza del compagno.

Lei parte e va in Sicilia per lavoro, ma non si ritrovano perché lui è con la famiglia a La Spezia. Ancora, si afferma che non vivono più insieme. I rumors sono sempre più confermati dai fatti che sono fotografati e sotto gli occhi di tutti.

E’ l’ennesimo buco nell’acqua, oppure una crisi passeggiera?