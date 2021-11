GF Vip daytime 12/11/21, la gieffina perde le staffe prima della diretta, tutto finito

By

Al GF Vip, la concorrente ha perso le staffe poco prima dell’inizio della diretta di questa sera. Alfonso Signorini è rimasto senza parole durante il collegamento con il daytime.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un daytime davvero speciale. Oggi infatti sarà diviso in due parti. La prima mostrerà ai telespettatori le dinamiche che vedono protagonisti i concorrenti, mentre l’altra sarà incentrata su un collegamento con Alfonso Signorini che anticiperà che cosa vedremo durante la puntata di questa sera.

Il daytime parte subito con lo sfogo di Davide Silvestri contro Aldo Montano, affermando che se riflette sui suoi compagni di viaggio, non ha alcun bel ricordo legato a lui. In quanto ha la sensazione di stargli quasi antipatico. Alex Belli, che sembrava aver chiarito con lo sportivo, gli suggerisce che Aldo ride e scherza ma soltanto con chi vuole lui. Probabilmente perché viene da un mondo completa diverso, quello dello sport, rispetto a loro che provengono dallo showzi, ma da uno sfogo passiamo ad un game, come direbbe l’ex stella di Centovetrine.

Lulù Selassiè perde le staffe prima della diretta del GF Vip

La produzione del Grande Fratello Vip ha inaugurato il game ufficiale del programma, dove Sophie e Clarissa conducono il tutto. I vipponi di Alfonso Signorini si sono dovuti sfidare per vincere il calzino d’oro che è stato vinto dalla squadra capitanata da Aldo Montano: “Dopo le olimpiadi questo è il premio più bello che potessi ricevere” ha commentato ironico, ma spazio anche a Soleil Sorge che ha preso le distanze da Alex Belli dopo esserci rimasta male dopo le continue frecciate dalla parte della moglie di quest’ultimo, Delia Duran.

Ad Alex però, ma anche a Sophie Codegoni, appare piuttosto strano l’avvicinamento di lei a Gianmaria Antinolfi, visto che hanno avuto non poche discussioni, ma quest’ultimo ritiene non esserci nulla di male considerato che sono gli unici nella casa più spiata d’Italia ad aver avuto un rapporto prima ancora di far parte del programma.

E’ il turno di Alfonso Signorini che rivela in anteprima che cosa succederà questa sera. Spazio ovviamente ad Alex Belli e Soleil, ma anche a Davide Silvestri che avrà modo di poter parlare della sua compagna. Impossibile non dedicare un blocco anche alla conoscenza nata tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Quest’ultima, secondo quanto rivelato dal padrone di casa, avrebbe perso le staffe poco prima della diretta e il nuotatore sarebbe stufo dei suoi continui atteggiamenti. Tra i due il rapporto è di nuovo giunto al capolinea?