Uomini e Donne puntata 12/11/21, Gemma furiosa: “Non sono una donna da letto!”

A Uomini e Donne c’è stata la furia di Gemma Galgani. La dama non si è trattenuta e si è scagliata proprio contro di Lui!

L’ultima puntata di Uomini e Donne della settimana è partita con il botto. Con Gemma Galgani, che ovviamente ha discusso con Tina Cipollari, che ha accusato Costabile di aver bleffato con i suoi sentimenti. In quanto in studio avrebbe assunto un atteggiamento e in esterna un altro.

Il cavaliere però ha voltato pagina ed è uscito con Dominique. I due specificano che tra loro c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più. Anche perché lui è più intenzionato che mai a voler conoscere Fiorella, la dama che è venuta agli studi Elios di Roma soltanto per lui.

Gemma non reagisce affatto bene. Tant’è che poco dopo, non appena vede la neo coppia ballare, accusa il cavaliere di essere falso, ipocrita e bugiardo. Lui elegantemente preferisce non rispondere, ma lo fa Tina che stronca l’atteggiamento della dama, affermando che è stata lei a spingerlo a troncare il tutto.

Gemma Galgani una furia a Uomini e Donne: l’attacco a Costabile

Gemma Galgani lo accusa ancora una volta di aver giocato con i suoi sentimenti, affermando di non essersi mai informato su ciò che riguarda la sua vita. Gianni Sperti inviene a favore dalla dama, afferma che senza dubbio lei è una donna pesante, e lei lo ammette, ma trova piuttosto strano che lui abbia confidato di stare male a causa della fine del loro rapporto ma abbia già accettato in maniera così repentina di conoscere un’altra donna.

Costabile replica alla Galgani con estrema educazione ed eleganza, affermando che dopo una simile mistificazione dei fatti non ha alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi, affermando che vivere con una donna del genere sarebbe davvero impossibile. Gemma lo accusa di essere un attore nato e di aver compreso la verità. Lui potrebbe ingannare tutti, dice, ma non lei che ha capito la realtà dei fatti: “Mi si è aperto un varco” ha tuonato la dama e non solo.

“Io non sono una donna da letto” ha dichiarato la dama, ma Costabile ha replicato affermando che non ha mai detto una cosa del genere, ma lei insiste dicendo che ha pensato il contrario perché avrebbe provato ad avere un approccio molto fisico.

Maria però sceglie di cambiare argomento ed in studio entrano Caterina e Biagio. La coppia è uscita dal programma anni fa e sono stati invitati per raccontare come procede la loro storia d’amore. I due emozionano tutti, in quanto negli studi Elios di Roma sono riusciti a trovare l’anima gemella.