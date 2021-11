Antonello Pisu, padre di Nicola Pisu: le parole di mamma Patrizia

Il padre di Nicola, Antonello Pisu: le parole della mamma Patrizia Mirigliani

Nicola Pisu oggi ha 32 anni e ha alle sue spalle un passato di tossicodipendenza. Bullizzato durante l’infanzia, il ragazzo appena diciottenne ha iniziato a fare uso di droghe pesanti e ha passato molti anni in diverse comunità.

Solo dopo la denuncia della madre Patrizia Mirigliani, Nicola è riuscito a capire il valore della vita ritrovandosi totalmente da solo.

Ma parliamo oggi del padre del piccolo Nicola, Antonello Pisu. Un uomo che, al contrario della moglie, ha sempre preferito stare lontano dalle telecamere e anche dal figlio.

Vediamo in che rapporti sono i genitori di Nicola Pisu

Antonello Pisu, padre di Nicola: la confessione della madre Patrizia Mirigliani

Da quando Nicola Pisu è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, abbiamo avuto la possibilità di conoscere la sua storia e sua madre Patrizia Mirigliani, nonché patron di Miss Italia.

La domanda sorge spontanea: ma il padre Antonello Pisu dove era durante la tossicodipendenza del figlio?

Antonello lavora nel campo dell’imprenditoria e vive in Trentino Alto Adige con la sua nuova famiglia.

Nicola e la madre, invece, hanno deciso di rimanere a Roma.

Negli ultimi anni, il rapporto tra Patrizia, Antonello e Nicola è diventato sempre più critico, ciò dovuto anche alla dipendenza del figlio.

Patrizia parla in una intervista per il Corriere della Sera in merito alle cure di Nicola e al comportamento del marito: “Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata da sola. Certe volte lo ha aiutato, certe volte lo ha lasciato“.

“Io ho aiutato in altri modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante” racconta la patron di Miss Italia e aggiunge parole buone verso Antonello: “L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre“.

La Mirigliani, in tutti questi anni non ha mai offeso l’ex marito, nonostante sia scomparso dal momento del divorzio e non sia mai stato un padre presente.

“Ho protetto sempre la figura del papà di Nicola, perché è suo padre. L’ho difeso anche quando era indifendibile” racconta Patrizia a Mara Venier durante le riprese di Domenica In.

Nicola Pisu non è ancora totalmente guarito, ma ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per riprendere in mano la sua vita.

“Sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza“ dice la madre a Silvia Toffanin durante una intervista.

Il gieffino ha più volte detto nella Casa che la droga non gli faceva più provare emozioni.

Nicola Pisu si è trovato con una denuncia da parte di sua mamma per estorsione, minacce e violenza e senza un padre. Solo totalmente da solo ha capito che stava perdendo tutto e ha deciso di scegliere la vita.

Antonello Pisu è una figura poco nota anche agli occhi del gieffino e la sua fortuna è la madre Patrizia che non ha mai sminuito l’ex marito agli occhi del figlio