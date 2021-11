Uomini e Donne, annuncio ufficiale: la coppia si sposa, ecco la data

By

Coppia di Uomini e Donne pubblica l’annunci ufficiale: ecco la data del matrimonio

Uomini e Donne è il dating show che va in onda da ben 25 anni su Canale 5 condotto dalla mitica Maria De Filippi.

Il programma dà la possibilità a persone di ogni età di incontrare la propria anima gemella nello studio di Cinecittà.

Nelle diverse edizioni, tantissime coppie sono uscite dallo studio mano nella mano e stanno tutt’ora insieme.

Una tra queste sta pensando addirittura al matrimonio e ha rivelato la data in cui si sposeranno.

Ecco chi sono e quando sarà la data

Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia di Uomini e Donne, presto sposi: ecco la data del loro matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne: lei corteggiatrice e lui tronista.

La bolognese entra al dating show da mamma del piccolo Alessandro, figlio avuto a sedici anni dalla passata relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

I due escono da Uomini e Donne mano nella mano e sono ancora innamoratissimi. La coppia ha avuto due bambini: Bianca e Azzurra e c’è stata anche una proposta di matrimonio in casa Valli.

Marco Fantini e Beatrice Valli dovevano convolare a nozze a settembre 2020, dopo la romanticissima proposta avvenuta vicino alla Torre Eiffel a Parigi.

Fantini ha chiesto una mano anche ai bambini rendendo questo momento emozionante e unico anche per i fan della coppia.

La data è dovuta slittare a causa della pandemia mondiale a i due ex Uomini e Donne hanno preferito rimanere vaghi sul giorno, ma anche sul mese e l’anno.

Inizialmente avevano spostato la data al 2021, ma dopo aver notato che le restrizioni e le limitazioni persistevano, Beatrice ha deciso di aspettare, perché vuole sposarsi in tutta serenità e con una festa sfarzosa.

Non vuole assolutamente limiti sul numero di invitati e vuole che tutte le persone a cui vuole bene siano presenti per coronare il loro amore.

Quindi, la coppia ha riferito di volersi sposare a maggio 2022, ma senza svelare il giorno.

Ieri notte arriva la notizia ufficiale: la futura sposa ha annunciato la data ufficiale del tanto atteso matrimonio.

“Abbiamo finalmente deciso. Il 29 maggio 2022 ci sposeremo. Speriamo di non rimandare più” scrive Beatrice sul suo profilo Instagram pubblicando una foto insieme al futuro sposo.

I fan hanno il cuore a mille e riempiono di commenti positivi il post. Sono tutti esaltati e mandano gli auguri con la speranza che il matrimonio non venga rimandato nuovamente.

La coppia di Uomini e Donne formata da Beatrice Valli e Marco Fantini terrà aggiornata i follower sui preparativi del matrimonio, come hanno fatto fino ad ora.

Sono già una famiglia bellissima e innamoratissima, ma non vediamo comunque l’ora di vederli con gli abiti da sposa felici e con gli occhi dell’amore. Non ci resta che aspettare il giorno del matrimonio…