Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè litigano furiosamente al Grande Fratello Vip 2021: i toni si alzano. Lui chiude e lei piange.

Sono bastati pochi giorni per far crollare la serenità che in circa tre settimane Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè erano riusciti a costruire. Da lunedì scorso, giorno della diciasettima puntata del Grande Fratello Vip 2021, tutto è cambiato. Se fino a poco prima della diretta, Manuel e Lulù si scambiavano baci e abbracci, pensando anche ad un futuro insieme, dal martedì, la situazione è cambiata.

La lettera della mamma di Manuel sembrava non aver cambiato gli equilibri tra Bortuzzo e Lulù. Subito dopo la scorsa puntata, nel cuore della notte, Manuel e Lulù si erano parlati con il cuore aperto scambiandosi anche parole importanti. Il giorno successivo, però, tutto è cambiato. Manuel, infatti, pensando a tutta la situazione e ai sentimenti forti di Lulù nei suoi confronti ha deciso di fare un passo indietro. Lulù ha cercato più volte di capirne il motivo fino alla lite furiosa avuta oggi nella stanza privata di Manuel.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la lite al Grande Fratello Vip 2021 che mette fine a tutto

La conoscenza tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra giunto ad un punto di non ritorno. Dopo aver chiesto più volte a Lulù di lasciarlo tranquillo e di rispettare i suoi spazi, di fronte alla presenza della Principessa nella sua stanza privata dove si era recato per riposare, Manuel ha perso la pazienza.

“Questa è una spasticità. Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta a livello fisico per me. Non è perché ti voglio male, lo direi a chiunque”, ha detto Manuel fuori dalla sua stanza mostrando i movimenti involontari della gambe. Lulù, però, non lo ha ascoltato e lo ha succesivamente seguito nella sua stanza.

‘Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei e questa è la dimostrazione che io non posso avere una donna del genere al mio fianco’

‘Ti prego mi devi ascoltare io non voglio che finisce così male’ Si sta veramente superando ogni limite. STOP #gfvip pic.twitter.com/LHLM824zO1 — Saretta (@saralicusato98) November 12, 2021

Questa è veramente una scena assurda.

Lei che insiste. addirittura arrivando a pregarlo, pur di mandare avanti una cosa che nuoce ad entrambi.

Stiamo superando veramente ogni limite. #gfvip pic.twitter.com/paCvF6XeD5 — Saretta (@saralicusato98) November 12, 2021

“Vattene, sono venuto qua per rilassarmi e ancora qua sei. E questa è la dimostrazione che quando chiedo di essere lasciato in pace, tu non lo fai. Io non posso avere una donna del genere al mio fianco’. Lucrezia, invece, ha provato aa fargli cambiare ancora idea: “Ti prego, mi devi ascoltare, io non voglio che finisce così male”.

Esasperato, Manuel si è alzato dal letto buttando per terra la borsa di Lulù che è poi scoppiata a piangere. I due riusciranno a chiarirsi?