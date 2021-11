Grande Fratello Vip: Sophie provoca, Gianmaria reagisce così

Grande Fratello Vip, accuse e provocazioni tra Sophie e Gianmaria: ormai siamo ai ferri corti. Che discussione nella casa di Cinecittà

Nella casa del Grande Fratello amore e diffidenza si intrecciano attorno alla storia tra Sophie e Gianmaria. Un altro capitolo della loro complessa relazione si sta scrivendo in questi giorni. I due “vipponi” si sono avvicinati, poi lei ha cambiato idea accusandolo di essersi avvicinato per strategia e di non essere mai stato realmente interessato a lei. Ora hanno rapporti minimi di convivenza.

Ma come mai si è arrivati a questo? Eppure, sembrava che tra i due potesse davvero venire fuori qualcosa di importante. L’influencer ed ex Uomini e Donne e l’imprenditore si sono conosciuti, e probabilmente piaciuti da subito. Una fase preliminare che sembrava poi dover sfociare in una conoscenza più diretta e intensa. Una vera e propria love story, per intenderci.

Sophie e Gianmaria: la situazione si complica. La strategia dell’imprenditore

E invece le cose non sono andate così, visto che lei ha messo in dubbio la sincerità di lui. L’accusa principale nei confronti di Gianmaria è di non riuscire mai a prendere una posizione chiara. Ma lui, evidentemente determinato a conquistarla, ha sempre cercato di mostrare il lato migliore di se stesso. Tra i due scoppia una inattesa freddezza, in particolare perché Gianmaria in una serata in giardino non ha mai rivolto la parola all’influencer.

La cosa ha infastidito molto Sophie, che a un certo punto ha preferito girare i tacchi e andarsene. La sensazione è che questa potrebbe essere una tattica di Gianmaria, appositamente studiata per cercare di stuzzicare e quindi di riconquistare la bella Sophie. Sarà quella giusta?