È stata una corteggiatrice di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Presente nello studio per tutto il percorso dell’affascinante tronista

Non tutti i corteggiatori e tronisti che passano per lo studio di “Uomini e Donne” riescono a lasciare il segno. E’ che ha fatto, invece, una di loro. Si è fatta conoscere per un carattere molto forte, senza alcuna paura di dire quello che pensava. Anche per questo motivo è spesso finita sotto le grinfie di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che tante volte l’hanno criticata aspramente.

Per lei anche alcune accuse di avere una storia “reale” fuori dal programma, e quindi di partecipare al dating senza un vero scopo. Accuse che ha respinto, spiegando che la questione riguardava soltanto un suo amico. Alla fine, forse anche a causa di queste polemiche, il tronista Nicolò ha scelto un’altra persona. Tra l’altro una relazione finita ben presto, dopo appena due settimane.

Leggi anche – Cambio di programma per Uomini e Donne: Maria ci ripensa e cambia tutto

Uomini e Donne, il percorso fuori dal programma della “dottoressa”

La corteggiatrice si è poi fatta la sua vita, trovando l’amore altrove con Simone. Sul suo account Instagram tante foto di loro due insieme, che dimostrano di come entrambi siano molto uniti e affiatati. Parliamo di Marta Pasqualato e di come ha lasciato il segno nel programma di Maria De Filippi. Oggi lei appare felice, e di certo non trasmette alcuna nostalgia per Nicolò e la sua mancata scelta.

Leggi anche – Uomini e Donne puntata 10/11/21, batosta pesantissima: lui in lacrime

Unico cenno al passato è un video messo su Instagram, in cui lei e il suo nuovo fidanzato prendevano in giro il tronista. Da lì è arrivata la sua risposta e ne è nata una polemica piuttosto accesa. Marta si presentò nel programma come studentessa di medicina e sta proseguendo con successo un percorso che la farà diventare medico, segno di come lei sia una ragazza di sostanza e che non bada soltanto all’aspetto fisico.