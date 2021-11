Volano stracci al GF Vip: Delia Duran massacra Soleil e lancia un appello a Signorini

Al GF Vip volano stracci e Delia Duran ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini dopo aver massacrato Soleil Sorge.

La diretta di questa sera del GF Vip è stata, come annunciato da Alfonso Signorini nelle scorse ore, di fuoco. In quanto come promesso è arrivato il tanto atteso scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima aveva precisato che le prime due volte si è trattenuta per rispetto ad Alex Belli e perché aveva compreso la difficile situazione in cui lei si trovava, ma che non è più disposta a tollerare certi termini nei suoi confronti e che l’avrebbe sbranata come un leone fa con una bistecca.

Così Alfonso Signorini ha permesso alle due di incontrarsi di nuovo e non sono mancati i colpi di scena. Delia ha ribadito di ritenere Soleil come una gatta morta e provocatrice, mentre ha accusato il suo compagno di essere un coniglio per farsi abbindolare da lei.

Soleil ha replicato affermando che non vuole cedere alle sue provocazioni e l’ha invitata a ripensare al suo rapporto con Alex se nutre questi profondi dubbi, ma lei ha colto la palla al balzo e ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini.

Delia Duran lancia un appello ad Alfonso Signorini al GF Vip

Delia Duran ha provato a portare una soluzione in studio durante il corso del suo confronto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. Confronto che, a differenza dell’altra volta, non è avvenuto nella casa più spiata d’Italia ma nello studio di Cinecittà con il pubblico in studio che seguiva il tutto con attenzione, ma passiamo alla richiesta fatta dalla compagna di Alex Belli che ha lasciato perplessi i telespettatori.

Delia Duran ha lanciato un appello in diretta, chiedendo ad Alfonso Signorini di poter entrare anche lei nella casa più spiata d’Italia. In modo tale da poter osservare da vicino quest’amicizia speciale nata tra Alex Belli e Soleil Sorge. “Magari mi unisco anche io” ha aggiunto maliziosamente e questa frase ha colpito in positivo il suo compagno in quanto ha commentato affermando che questa parte ironica è quella che gli appartiene e non quella mostrata in precedenza in cui non faceva altro che discutere.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno difeso Soleil, sospettando che Delia in realtà voglia entrare a far parte del GF Vip per essere una delle concorrenti di quest’edizione e non per poter seguire da vicino gli sviluppi di quest’amicizia. Anche se secondo loro non c’è un’amicizia ma un vera e propria attrazione. Soltanto il tempo però potrà dare ragione o smentire le due opinioniste.