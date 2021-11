Uomini e Donne, Gemma Galgani assente: il motivo preoccupa i fan

Gemma Galgani assente nella nuova registrazione di Uomini e Donne: il motivo preoccupa i fan della dama del trono over.

Gemma Galgani, protagonista del trono over di Uomini e Donne dalla prima puntata della nuova stagione, dal punto di vista sentimentale, sta attraversando un periodo non sereno dopo la fine della sua frequentazione con Costabile. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di non proseguire non condividendo alcuni suoi atteggiamenti. Gemma, tuttavia, non si arrende ed è pronta a tuffarsi in nuove conoscenze. Tuttavia, almeno per alcune settimane, dovrà rinunciare a conoscere nuovi cavalieri.

Gemma, infatti, non ha partecipato alla nuova registrazione di Uomini e Donne e non si sa quando potrà farlo nuovamente. Il motivo? Il covid.

Chi sperava di scoprire le novità della vita sentimentale di Gemma Galgani dopo la lite con Costabile, dovrà aspettare. Gemma, infatti, ha il covid e non era presente in studio durante la nuova registrazione del dating show di canale 5.

Come fa sapere Fanpage.it, a causa del contagio, Gemma non era presente in studio. La dama, tuttavia, è riuscita ad essere presente in collegamento dalla propria casa dove si trova in isolamento. Secondo le indiscrezioni, le condizioni di salute di Gemma sono buone. La dama non avrebbe manifestato sintomi gravi.

In attesa di poter tornare in studio, Gemma ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi ha parlato della rivalità con Isabella Ricci.

“Mi darebbe fastidio se Isabella Ricci frequentasse Giorgio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne. E poi mi chiedo: una tigre della Malesia come Isabella, un’imprenditrice realizzata, ex modella, una donna molto sicura di sé, possibile che non sappia replicare a dovere quando Gianni la sgrida e che solo Giorgio Manetti possa esserle d’aiuto? Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima”, ha ammesso Gemma.

La dama, inoltre, ha parlato anche delle lacrime versate in studio quando Costabile ha deciso di chiudere la storia. “Il mio pianto questa volta è stato espressione di grande amarezza. Ero davvero convinta che con Costabile avessimo messo qualche fila d mattoni per costruire qualcosa, un legame, una relazione, una compagnia reciproca e invece… Frequentazione interrotta come neve al sole. Le mie lacrime sono scaturire dall’ennesima delusione e per me stessa […] “, ha concluso.