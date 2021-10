Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: “Vi svelo il segreto del nostro amore lungo 17 anni”. La coppia ha ormai due figli e ed è affiatatissima

Una coppia “da copertina”, ma che da anni simboleggia l’amore più vero e un’unione che sembra saldissima. A casa, così come in tv. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini fanno invidia: non solo per la loro bellezza, ma anche per la longevità della loro unione.

Sono sposati da ben 17 anni e genitori di due bambini: la piccola Mya, nata nel 2008, e Orlando, che è venuto alla luce nel 2015. La coppia si è destreggiata molto bene alla conduzione di “Junior Bake Off Italia“, in onda su Real Time, riuscendo ad ottenere anche un discreto successo.

Alessia Mancini e Flabio Montrucchio: una coppia inossidabile. C’è un motivo

Una co-conduzione che ha dimostrato come questa coppia sia unita. “Il nostro segreto – ha spiegato Flavio – penso sia che nessuno invade gli spazi dell’altro”. E senza dubbio l’esperienza televisiva ha contribuito ad unirli ancora di più.

“Condurre un programma insieme – ha detto – è un bel test per una coppia. Serve essere ben rodati per riuscirci”, ha spiegato Flavio.

Esame superato, con un matrimonio che sembra inossidabile. L’amore tra i due è nato con un colpo di fulmine, un’attrazione reciproca che non li ha fatti più lasciare. E i due ci tengono a sottolineare come entrambi ritengano di essere la “prova vivente” del vero colpo di fulmine.