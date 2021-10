Grande Fratello Vip 2021, rivelazioni scottanti nella casa: la vippona spara a zero sull’ex fidanzati e svela dettagli intimi.

Tempo di rivelazioni scottanti su una storia d’amore finita nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Tra i vari concorrenti c’è chi ha lasciato a casa il proprio partner come Alex Belli, Carmen Russo, Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Manila Nazzaro e Aldo Montano e c’è chi è entrato nella casa da single.

Tra quest’ultimi c’è l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni che, durante una chiacchierata in giardino con Alex Belli, ha svelato dettagli sulla sua storia, ormai finita, con Matteo Ranieri che aveva scelto al termine dell’avventura sul trono del programma di Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip: Sophie Codegoni, tutto quello che non ha mai detto su Matteo Ranieri

Dopo essersi conosciuti, corteggiati e scelti nello studio di Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati dopo poco tempo. Nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie si è lasciata andare raccontando ad Alex Belli i dettagli della sua storia d’amore ormai finita.

“Sono tutti amici. C’è stato un momento in cui mi hanno affibbiato sette fidanzati in una settimana. Quando la realtà è che non ho mai avuto una storia con nessuno dopo Matteo”. Con tali dichiarazioni Sophie ha puntualizzato di non avere nessun altro amore dopo la fine della storia con Matteo Ranieir nonostante i vari rumors.

Poi, nel corso della chiacchierata con Alex Belli, svela nuovi dettagli sulla relazione con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne:

“Quando è arrivato a casa mia per lasciarmi, è arrivato con l’amico che ha lasciato la macchina accesa. E’ sceso dalla macchina e mi ha detto ‘non mi piaci nè esteticamente nè caratterialmente’. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta perchè il tuo fidanzato si gira dall’altra parte del letto e non ti dà neanche un bacio a meno che non sia un bacio per una storia è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”, svela Sophie.