Test: metti alla prova il tuo intuito, qual è la madre?

Il test di oggi riguarda il tuo intuito. In base alla tua scelta, potrai scoprire se sei in grado di cogliere un dettaglio in pochi secondi

Il test di oggi riguarda il tuo intuito. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire se sei in grado di cogliere un piccolo dettaglio in pochissimi secondi. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Qual è la madre del bambino?

Guarda con attenzione l’immagine in basso. Ci sono due donne e, tra loro, un bambino che gioca. Dovrai rispondere ad una semplice domanda: quale delle due donne è la madre del bambino? Chi è che ha questo legame con il piccolo? Prova a cogliere i dettagli più significativi ed avrai la risposta che cerchi.

Dovrai semplicemente scegliere una delle due opzioni: la donna sulla destra o quella sulla sinistra. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: qual è la mamma del bambino?

Se hai capito quale delle due donne fosse la madre del bambino, complimenti! Non era semplice e i dettagli principali da notare erano soltanto due. Se invece sei qui perché non hai saputo dare una risposta, allora sappi che a breve ti riveleremo la soluzione del test di oggi. Bisognava concentrarsi sul bambino e non sulle due donne.

La madre del bambino è la signora sulla sinistra dell’immagine, quella con i capelli sciolti e le gambe piegate sotto la sedia. La donna sulla destra è più vicina al bimbo, questo particolare avrebbe potuto trarre qualcuno in inganno. Ma il test è ingannevole e nascondeva qualche trappola.

Ma perché è proprio la signora sulla sinistra? La donna piega le gambe dietro la sedia, consentendo al bambino di giocare avendo più spazio a disposizione. Gli toglie un ostacolo, perché il bambino potrebbe inciampare e farsi male. Ma il dettaglio più importante riguarda proprio l’atteggiamento del bambino.

Il piccolo sta dando le spalle alla donna sulla destra. Per gli adulti, significherebbe fidarsi ma per un bambino non è così. In tenera età, sentiamo l’esigenza di un continuo contatto con i nostri genitori. Proprio per questo motivo, il bambino sta giocando rivolgendosi verso la madre. È alla ricerca di un volto familiare e lo ha trovato nella madre.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai dato la risposta esatta? Hai capito quale delle due opzioni fosse quella corretta? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!