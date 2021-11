Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono cinque modi diversi di sedersi. Le posizioni sono identiche, sia per gli uomini che per le donne. Quale tra queste posizioni ti appartiene? Come metti le gambe quando ti siedi? Quale di queste cinque opzioni si avvicina maggiormente alle tue abitudini?

Dovrai semplicemente scegliere una di queste cinque opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Posizione 1 : se hai scelto la prima posizione, quella con le punte dei piedi rivolte verso l’interno, vuol dire che sei una persona creativa. Hai fantasia ma dovresti essere più sicuro di te e credere di più nelle tue capacità.

: se hai scelto la prima posizione, quella con le punte dei piedi rivolte verso l’interno, vuol dire che sei una persona creativa. Hai fantasia ma dovresti essere più sicuro di te e credere di più nelle tue capacità. Posizione 2: se hai scelto la seconda posizione, quella con le gambe accavallate, vuol dire che sei una persona saggia. Difficilmente fai la cosa sbagliata, sei sempre in grado di restare lucido e di fare la cosa giusta. Non oltrepassi mai il limite perché sei una persona corretta.

Posizione 3 : se hai scelto la terza posizione, quella con le gambe aperte ma con i talloni vicini, vuol dire che sei una persona che ha molta sicurezza nelle proprie capacità. Conosci i tuoi limiti e sei sempre in grado di scegliere gli obiettivi adatti alle tue abilità. Sei una persona onesta e trasparente e non temi il giudizio altrui.

: se hai scelto la terza posizione, quella con le gambe aperte ma con i talloni vicini, vuol dire che sei una persona che ha molta sicurezza nelle proprie capacità. Conosci i tuoi limiti e sei sempre in grado di scegliere gli obiettivi adatti alle tue abilità. Sei una persona onesta e trasparente e non temi il giudizio altrui. Posizione 4: se hai scelto la quarta posizione, quella con le gambe parallele e vicine, vuol dire che sei una persona introversa. Sei intelligente e ogni tanto senti l’esigenza di ritagliarti alcuni minuti per te stesso.

Posizione 5: se hai scelto la quinta posizione, quella con le gambe tenute una vicina all’altra e inclinate su un lato, vuol dire che sei una persona particolarmente ambiziosa. Sei tenace, non molli mai e non ti arrendi finché non hai tagliato il traguardo. Sei sempre capace di distinguerti dagli altri grazie alle tue caratteristiche uniche.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, come sei abituato a sederti? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.