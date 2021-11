Harry e il bacio nel night club (ma Meghan non c’era)

Un retroscena incredibile riguarda il Principe Harry. Il Duca di Sussex avrebbe dato un bacio in un night club e Meghan non c’era

Le avventure dei membri della Royal Family finiscono sempre sulle cronache di tutto il mondo. Centinaia di paparazzi sono al seguito di principi e duchi da anni per rubare uno scatto che possa far scoppiare uno scandalo. E a volte ci riescono senza nemmeno faticare più di tanto!

Solitamente si pensa ad un nobile in riferimento alla sua eleganza e al suo stile. Ma non sempre è così. Più volte i membri della Royal Family sono stati coinvolti in scandali che sono finiti sui tabloid di tutto il Regno Unito. Spesso sono stati protagonisti di episodi incredibili, come se fossero delle persone comuni.

È il caso del Principe Harry. Il marito di Meghan, che oggi risiede negli Stati Uniti d’America e che ha rinunciato a tutti i diritti provenienti dalla corona britannica, è stato il protagonista di alcune dichiarazioni di Paddy McGuinness, un conduttore molto famoso in Inghilterra. Cosa ha detto McGuinness e cosa c’entra il Principe Harry? Scopriamolo insieme.

Harry e la notte brava londinese

Oggi Harry è una persona molto impegnata, soprattutto nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente. Eppure c’è stato un periodo della sua vita nel corso del quale è finito quasi tutti i giorni sulle prime pagine di tutti i giornali inglesi. Le sue notti trascorse nei locali londinesi sono state sulla bocca di tutti per mesi, facendo preoccupare molto la Regina Elisabetta.

L’episodio che vi raccontiamo risale ad un mese prima dell’incontro con Meghan Markle. La storia arriva direttamente dal conduttore inglese Paddy McGuinness, il quale nella sua biografia di una notte trascorsa in compagnia del Principe Harry. I due sono stati in diversi locali e si sarebbero addirittura dati un bacio.

Tra una bevuta e l’altra, i due si sono lasciati andare in un ballo scatenato e si sarebbero anche baciati: “I nostri petti si toccavano. Poi mi ha tolto la maglietta e mi ha dato un bacio sulle labbra davanti a tutti”, ha dichiarato McGuinness, che ha definito Harry “una vera e propria leggenda”. Parole che hanno fatto scoppiare una grossa polemica ma il conduttore inglese, in realtà, forse voleva soltanto fare un complimento al Principe Harry. Almeno lo avrà pensato quando ha deciso di mettere per iscritto queste parole.