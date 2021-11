Alex Belli choc: attacco durissimo nel cuore della notte ad Adriana Volpe

Alex Belli dopo la diretta del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro Adriana Volpe, opinionista di Signorini.

Alex Belli non ha affatto preso le bene le critiche mosse da Adriana Volpe al GF Vip durante il corso della diretta. L’opinionista, durante il momento delle nomination, ha scelto di salvarlo dando però una motivazione che non è di certo lusinghiera nei confronti dell’ex stella di Centovetrine.

Adriana ha dichiarato di non voler mandare Belli in nomination perché preoccupata che lui possa abbandonare il gioco e lasciare il dubbio al pubblico del piccolo schermo che crede nel triangolo amoroso da lui formato. Per questo motivo ha scelto di salvarlo, in modo tale da dimostrare la sua verità ai telespettatori: “Io lo voglio smascherare“ ha tuonato l’opinionista, ribadendo che Alex, contrariamente a quanto dichiara, non è sposato con Delia Duran considerato che ancora deve divorziare dalla sua prima moglie.

Alex Belli dopo la diretta non ha affatto reagito bene, lasciandosi andare ad un duro sfogo contro l’opinionista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli e Soleil Sorge colti sul fatto. Signorini: “Volevate farla franca”

Adriana Volpe contro Alex Belli al GF Vip: lui reagisce malissimo

Alex Belli non ha affatto reagito bene e dopo la puntata, come riporta il portale Biccy, si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Adriana Volpe, affermando che ritiene davvero opportuno giudicare il suo matrimonio. In quanto andrebbe a toccare argomenti che con il gioco avrebbero poco a che fare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tutta colpa di Barbara d’Urso: l’amara verità spiazza tutti al GF Vip

“Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip o fare puntate varie in televisione. Non è un teatrino (…) Però toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. La nostra è stata una cerimonia bellissima. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GF Vip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripijate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a 4 milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione. Ora devo sfogarmi ne ho bisogno (…).

Io queste cose le direi adesso anche ad Adriana, perché lei ha toccato il mio amore. Vieni a ledere una parte di me che non più inerente al gioco. Dica delle soap opera, ma non altro. Non permetto che giudichi una roba che lei non conosce. Sul mi amore e i miei accadimenti personali non si parla così (…).

Ha detto che non è un vero matrimonio. Ma di che ca**o stiamo parlando. Ma cosa ne sa lei? Non deve ledere la mia vita privata, mi inca**o. Sia chiaro che non voglio sentire sta roba. Che sono falso o meno fa parte del game