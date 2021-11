Matrimonio a prima vista Italia: le scelte che nessuno si aspettava

Matrimonio a prima vista, verso la scelta finale delle coppie. Le anticipazioni dell’ottava puntata del famoso dating show, settima edizione

Una doppia decisione clamorosa a Matrimonio a Prima Vista, col pubblico che si prepara a rimanere sorpreso. La settima edizione del famoso dating show arriva al momento cruciale, con le scelte finali che determineranno il futuro delle coppie di sposi. Tra quelle più attese ci sono Martina e Davide. I due, pur sposandosi regolarmente come prevede il programma, di fatto non hanno mai cominciato la convivenza e il periodo di prova. Di fatto la loro relazione non è mai cominciata. Hanno fatto il viaggio di nozze e le cose sembrano andate bene, ma poi tutto è cambiato.

In sostanza lei si è chiusa nei confronti del marito, mettendolo in difficoltà. Ne sono nati ben presto degli scontri, e la situazione sembra già irreparabile. Tuttavia, i due ne parleranno con il team di esperti per capire cosa è successo, ma è evidente he nessuno dei due vuole continuare il matrimonio. Tuttavia, Davide sembra disposto a voler ricominciare da zero fuori il programma, per provare ad approfondire la conoscenza della sua futura probabile ex moglie.

Martina, tuttavia, sembra molto scettica al riguardo. In ogni caso tra i due sono in arrivo altri duri scontri, con la coppia che è inevitabilmente destinata a rompersi. Problemi ci sono anche per Manuel e Dalila. Anche per loro le cose sembravano iniziate bene. Il matrimonio e poi il viaggio di nozze: come sempre, il “clic” arrivato subito con la reciproca attrazione fisica è stato decisivo. Ma sembrava anche che tra loro potesse esserci la giusta e reciproca chimica e intesa. Invece, già dopo la prima reunion le cose sono iniziate a peggiorare.

E’ stata la ragazza ad avere una profonda diffidenza verso suo marito, che non riusciva a vedere sincero. Da parte sua, invece, c’è stato solo negare. La sposa, però, ha insistito, arrivando a dire che in realtà il ragazzo era attratta da un’altra: da ciò è arrivato un grosso litigio tra i due, seguito poi da un chiarimento. Sarà decisivo il confronto finale, dove i due proveranno a sistemare le cose. Tuttavia, la decisione sarà di andare verso la rottura, perché le incertezze prevalgono su quelle minime garanzie che pochi giorni di conoscenza possono dare.